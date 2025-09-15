Haberler

Nepal Halkı Protestolarda Hayatını Kaybedenleri Anıyor

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

LALİTPUR, 15 Eylül (Xinhua) -- Nepal'in Lalitpur kentindeki Patan Durbar Meydanı'nda, ülkede son zamanlarda yaşanan protestolarda hayatını kaybeden insanlar için mum yakan bir kadın, 14 Eylül 2025. (Fotoğraf: Sulav Shrestha/Xinhua)

LALİTPUR, 15 Eylül (Xinhua) -- Nepal'in Lalitpur kentindeki Patan Durbar Meydanı'nda, ülkede son zamanlarda yaşanan protestolarda hayatını kaybeden insanlar için mum yakan bir kadın, 14 Eylül 2025. (Fotoğraf: Sulav Shrestha/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel
İstanbul Boğazı'nın en pahalılarından Beyaz Köşk yeniden satışa çıktı

İstanbul Boğazı'nın en pahalılarından! Beyaz Köşk yeniden satışta
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Turistik şehirde suya atlayan turist çift şehirden kovuldu

Turistik şehirde suya atlayan turist çift şehirden kovuldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.