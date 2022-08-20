Nepal Halkı Krishna Janmashtami Festivali'ni Kutluyor Güncel Haberler LALİTPUR, 20 Ağustos (Xinhua) -- Nepal halkı Hindu Tanrısı Krishna'nın doğum yıl dönümü için düzenlenen Krishna Janmashtami festival ini kutluyor. LALİTPUR, 20 Ağustos (Xinhua) -- Nepal halkı Hindu Tanrısı Krishna'nın doğum yıl dönümü için düzenlenen Krishna Janmashtami festival ini kutluyor. Nepal'deki Lalitpur'da yer alan Lord Krishna Tapınağı'nda düzenlenen Krishna Jan mashtami Festivali'nde Lord Krishna ve Radha gibi giyinmiş çocuklar, 19 Ağustos 2 022. (Fotoğraf: Sulav Shrestha/Xinhua) Nepal'deki Lalitpur'da düzenlenen Krishna Janmashtami Festivali'nde bir çocuk yoğ urt yiyor, 19 Ağustos 2022. (Fotoğraf: Hari Maharjan/Xinhua) Nepal'deki Lalitpur'da düzenlenen Krishna Janmashtami Festivali'nde bir bir kız çoc uğu elinde tavus kuşu tüyüyle poz veriyor, 19 Ağustos 2022. (Fotoğraf: Hari Maharj an/Xinhua) Nepal'deki Lalitpur'da düzenlenen Krishna Janmashtami Festivali'nde dindarlar Lor d Krishna'ya ibadet etmek için sıraya giriyor, 19 Ağustos 2022. (Fotoğraf: Hari Mah arjan/Xinhua) Nepal'deki Bhaktapur'da düzenlenen Krishna Janmashtami Festivali'ndeki geçit tör enine katılan insanlar, 19 Ağustos 2022. (Fotoğraf: Sulav Shrestha/Xinhua) Nepal'deki Lalitpur'da yer alan Lord Krishna Tapınağı'nda düzenlenen Krishna Jan mashtami Festivali'ne katılan insanlar, 19 Ağustos 2022. (Fotoğraf: Sulav Shrestha/ Xinhua) Kaynak: Xinhua / Güncel Nepal Güncel Haberler

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