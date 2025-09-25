Nepal Geçici Hükümeti, Protestoların Yarattığı Ekonomik Tahribat İçin Mali Destek Paketi Açıkladı

Nepal'de geçici hükümet, sosyal medya yasağı nedeniyle başlayan ve şiddet olaylarına dönüşen protestolarda oluşan yıkım ve ekonomik kayıplara karşı mali destek paketini kabul etti.

Kathmandu Post'un haberine göre, hükümet, milyarlarca dolarlık hasarı telafi etmeyi amaçlayan mali destek paketi açıkladı.

Pakette, zarar gören işletmelere vergi muafiyetleri, banka kredilerinde yapılandırma ve istihdamı korumaya yönelik programlar yer aldı.

Kundaklama ve yağmadan etkilenen sektörler, mobilya ve makine ithalatında yüzde 50 vergi indirimi alacak.

Protestoların toplam zararı, Nepal'in yaklaşık 1,5 yıllık bütçesine ya da GSYİH'sinin yarısına denk geliyor.

Özellikle turizm sektöründe yaklaşık 563 milyon dolarlık kayıp yaşandı ve 15 bin kişi doğrudan etkilendi.

Nepal'deki protestolar

4 Eylül'de hükümet, Facebook, Instagram, WhatsApp, YouTube, X ve diğer sosyal medya platformlarını, lisans başvurusu yapılmadığı gerekçesiyle engellemişti.

Bu karar, gençlerin öncülüğünde büyük protestolara yol açtı.

Gösterilerde polisle çatışmalar yaşandı, 74 kişi hayatını kaybetti. Ardından birçok bakan istifa etti, protestolar ise şiddetini artırarak siyasi liderlerin evlerine ve kamu binalarına saldırılara dönüştü.

9 Eylül'de Başbakan Khadga Prasad Sharma Oli istifa etti, binlerce mahkum hapishanelerden firar etti. 12 Eylül'de eski Yüksek Mahkeme Başkanı Sushila Karki geçici başbakan olarak göreve başladı. Seçimlerin Mart 2026'da yapılması planlanıyor.