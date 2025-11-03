Haberler

Nepal, Doğayla En Çok Bağlantı Kurulan Ülke Oldu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Uluslararası bir araştırma, Nepal halkının doğayla en fazla bağlantı kuran toplum olduğunu ortaya koydu. 61 ülkeden 56 binden fazla kişinin katıldığı çalışmada sosyal ve ekonomik koşulların yanı sıra maneviyat ve kültürel değerlerin insanların doğa ile ilişkisini nasıl şekillendirdiğine odaklanıldı.

Uluslararası bir araştırma, Nepal halkının, doğayla en fazla bağlantı kuran toplum olduğunu ortaya koydu.

61 ülkeden 56 binden fazla kişinin katıldığı araştırmada, insanların "doğayla bağlantı hissi" ölçüldü ve ülkeler arası farklılıklar inceledi.

Araştırmada sosyal ve ekonomik koşulların yanı sıra maneviyat ve kültürel değerlerin insanların doğa ile ilişkisini nasıl şekillendirdiğine odaklanıldı.

Araştırmada, sosyoekonomik koşullar, biyolojik çeşitlilik, maneviyat ve teknolojiye yönelik tutumların, insanların doğayla kurduğu bağ ile yakından ilişkili olduğu belirlendi.

Yüksek şehirleşme oranı, iş yapma kolaylığı ve teknolojik yoğunluk gibi faktörlerin ise bu bağı zayıflattığı tespit edildi.

Araştırmaya göre, ülke olarak doğayla en sıkı bağ kuranlar Nepalliler oldu. Nepal'i sırasıyla İran, Güney Afrika, Bangladeş ve Nijerya takip etti.

Listenin son altı sırasında, Hollanda, Kanada, Almanya, İsrail, Japonya ve İspanya yer aldı.

Türkiye 22'nci sırada yer alırken, İngiltere 55. sıraya yerleşti.

Araştırmacılar, eğitim, sağlık ve sanat da dahil hayatın her alanında insanların doğayla duyusal, ruhsal ve duygusal etkileşimini artıracak daha iyi politikalar uygulamanın, ülkeler için fayda sağlayabileceği sonucuna vardı.

Araştırmanın sonuçları "Ambio" dergisinde yayımlandı.

Kaynak: AA / Dilara Karataş - Güncel
Trump canlı yayında açık açık söyledi: Maduro'nun günleri sayılı

Trump ülkenin liderini canlı yayında tehdit etti: Günlerin sayılı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Erman Toroğlu'ndan Orkun Kökçü'ye kavgada söylenmeyecek sözler

Erman Toroğlu'ndan Orkun Kökçü'ye kavgada söylenmeyecek sözler
THY, havalimanını birbirine katan Reha Muhtar'ı kara listeye aldı

Sen misin havalimanını karıştıran! Reha Muhtar'a ders gibi ceza
Sendikalardan asgari ücret için ilk rakam geldi! İşte istenilen tutar

Sendikalardan yeni asgari ücret için ilk rakam geldi
Kiracıdan akılalmaz tuzak! Banyoda saklandı, ev sahibine kabus yaşattı

Kiracıdan akılalmaz tuzak! Banyoda saklandı, ev sahibine kabus yaşattı
Erman Toroğlu'ndan Orkun Kökçü'ye kavgada söylenmeyecek sözler

Erman Toroğlu'ndan Orkun Kökçü'ye kavgada söylenmeyecek sözler
Galatasaray'da sürpriz ayrılık: Sözleşmesi feshedildi

Galatasaray'da sürpriz ayrılık: Sözleşmesi feshedildi
Yılmaz Morgül'den sevenlerini üzen paylaşım: Dualarınızı bekliyorum

Yılmaz Morgül fenalaşarak hastaneye kaldırıldı
Thodex kurucusu Fatih Özer'in cezaevindeki ölümünde 'gizemli' not

Thodex kurucusu Fatih Özer'in cezaevindeki ölümünde 'gizemli' not
Serdal Adalı derbi biter bitmez Orkun Kökçü'yü odasına çağırdı

Derbi biter bitmez o ismi odasına çağırdı
Arda Turan, ligdeki ilk derbisinde 3 puana ulaştı

Ligdeki ilk derbisine çıktı! İşte sonuç
Film sahnelerini aratmadı! Hareket halindeki TIR'dan çaldıkları akıllar zarar

Film sahnesi değil! Seyir halindeki TIR'dan çaldıkları akıllar zarar
Yeşilçam'ın jönü Engin Çağlar'ın cenazesinde büyük saygısızlık! Fotoğraf için yarışa girdiler

Yeşilçam jönünün cenazesinde büyük saygısızlık! Adeta yarışa girdiler
Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde maçın sonuna damga vuran tartışma

Derbiye damga vuran tartışma
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.