Nepal'deki Sel Faciasında 18 Kişi Kayboldu
Nepal'in Rasuwa bölgesinde meydana gelen sel felaketinde 6 Çin vatandaşı da dahil olmak üzere 18 kişiden haber alınamıyor. Kurtarma ekipleri kaybolanların bulunması için çalışmalarını sürdürüyor.
RASUWA, 9 Temmuz (Xinhua) -- Nepal'in Rasuwa bölgesindeki sel felaketinde 18 kişinin kaybolmasının ardından bölgede çalışmalarını yürüten kurtarma ekipleri, 8 Temmuz 2025.
Nepal'in kuzeyinde salı sabahı aralıksız devam eden yağışların tetiklediği sellerde aralarında 6 Çin vatandaşının da bulunduğu 18 kişiden haber alınamıyor.
Nepal'deki Çin Büyükelçiliği, Rasuwagadhi sınır noktasında Çin tarafından desteklenen tesislerde birlikte çalışan 6 Çin vatandaşı ve 8 Nepal vatandaşına ulaşılamadığını bildirdi. (Fotoğraf: Nepal Ordusu/Dağıtım Xinhua aracılığıyla)
Kaynak: Xinhua / Güncel