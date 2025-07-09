Nepal'deki Sel Faciasında 18 Kişi Kayboldu

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Nepal'in Rasuwa bölgesinde meydana gelen sel felaketinde 6 Çin vatandaşı da dahil olmak üzere 18 kişiden haber alınamıyor. Kurtarma ekipleri kaybolanların bulunması için çalışmalarını sürdürüyor.

RASUWA, 9 Temmuz (Xinhua) -- Nepal'in Rasuwa bölgesindeki sel felaketinde 18 kişinin kaybolmasının ardından bölgede çalışmalarını yürüten kurtarma ekipleri, 8 Temmuz 2025.

Nepal'in kuzeyinde salı sabahı aralıksız devam eden yağışların tetiklediği sellerde aralarında 6 Çin vatandaşının da bulunduğu 18 kişiden haber alınamıyor.

Nepal'deki Çin Büyükelçiliği, Rasuwagadhi sınır noktasında Çin tarafından desteklenen tesislerde birlikte çalışan 6 Çin vatandaşı ve 8 Nepal vatandaşına ulaşılamadığını bildirdi. (Fotoğraf: Nepal Ordusu/Dağıtım Xinhua aracılığıyla)

Kaynak: Xinhua / Güncel
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