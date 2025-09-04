Nepal'de Sosyal Medya Platformlarına Erişim Engellendi

Nepal'de, Facebook, Instagram, WhatsApp, YouTube, X, Reddit ve LinkedIn platformları, verilen süre aralığında Nepal İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığına kayıt için başvurulmadığı gerekçesiyle erişime kapatıldı.

The Kathmandu Post gazetesinin haberine göre, Nepal İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığından, ülkede erişime kapatılan sosyal medya platformlarına ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, Facebook, Instagram, WhatsApp, YouTube, X, Reddit ve LinkedIn platformlarının, verilen süre içinde kayıt için Bakanlığa başvurulmadığı gerekçesiyle ülkede erişime kapatıldığı belirtildi.

Ancak ülkede daha önce bir süreliğine kapatılan TikTok platformu ise bu sürede başvuru yapılması nedeniyle erişime açık tutuldu.

Öte yandan Bakanlık, gerekli izinleri alan platformların aynı gün erişime yeniden açılacağı bilgisini paylaştı.