Nepal'de Sithi Nakha Festivali Kutlanıyor - Haberler

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Nepal'de Sithi Nakha Festivali Kutlanıyor

Xinhua - Güncel
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Nepal'de Sithi Nakha Festivali Kutlanıyor

LALİTPUR, 7 Haziran (Xinhua) -- Nepal'in Lalitpur kentinde insanlar Sithi Nakha Festivali'nde temizlik yapar ve özel gözlemeler hazırlar.

LALİTPUR, 7 Haziran (Xinhua) -- Nepal'in Lalitpur kentinde insanlar Sithi Nakha Festivali'nde temizlik yapar ve özel gözlemeler hazırlar. Newar topluluğu, su birikintileri, kuyular ve taş musluklar gibi su kaynaklarını temizleyerek muson mevsiminin başlangıcını Sithi Nakha Festivali'yle kutluyor. İnsanlar bu festival için atalarının tanrısına adak olarak Bara ve Chatamari denilen geleneksel gözlemeler de hazırlıyorlar.

Nepal'in Lalitpur kentinde düzenlenen Sithi Nakha Festivali vesilesiyle avlu ve stupayı temizleyen insanlar görülüyor, 5 Haziran 2022. (Fotoğraf: Hari Maharjan/Xinhua)

Nepal'in Lalitpur kentinde düzenlenen Sithi Nakha Festivali vesilesiyle bir kuyuyu temizleyen insanlar görülüyor, 5 Haziran 2022. (Fotoğraf: Hari Maharjan/Xinhua)

Nepal'in Lalitpur kentinde düzenlenen Sithi Nakha Festivali sırasında bir Nepalli, yeşil ve siyah mercimekli özel bir gözleme pişiriyor, 5 Haziran 2022. (Fotoğraf: Hari Maharjan/Xinhua)

Xinhua / Güncel

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