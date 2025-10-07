Haberler

Nepal'de Şiddetli Yağışlar Sonucu Can Kaybı 60'a Yükseldi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Nepal'de geçen hafta başlayan şiddetli yağışlar sel ve toprak kaymalarına neden oldu. Hayatını kaybedenlerin sayısı 60'a çıktı, birçok bölgede altyapı ciddi şekilde zarar gördü. Yetkililer, tekrar şiddetli yağış beklendiğini duyurdu.

Güney Asya ülkesi Nepal'de geçen hafta başlayan şiddetli yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymalarında hayatını kaybeden kişi sayısı 60'a yükseldi.

Himalayan Times gazetesinin haberine göre, Nepal'de geçen haftadan bu yana etkili olan şiddetli yağışlar, ülkenin çeşitli bölgelerinde afetlere yol açtı.

Polis, yağışların neden olduğu sel ve toprak kaymalarında 26'sı kadın, 15'i çocuk toplam 60 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Afetlerden en çok etkilenen Ilam bölgesinde ise 10'u çocuk, 37 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Yağışların altyapıya da büyük zarar verdiği; yollar, köprüler, elektrik ve telekomünikasyon ağlarının hasar gördüğü duyuruldu.

Yetkililer, sel ve toprak kayması nedeniyle tıkanan bazı yolların yeniden kullanıma açıldığını ve afet bölgelerinde çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.

Nepal hükümeti, 4-6 Ekim tarihlerinde ülkenin doğu ve orta kesimlerinde şiddetli yağış beklendiği uyarısında bulunmuş, bu tarihleri ulusal tatil ilan etmişti.

Güney Asya'da özellikle haziran ile eylül arasında etkili olan muson yağışları, Nepal'de her yıl sellere, ciddi altyapı hasarına ve can kayıplarına yol açıyor.

Kaynak: AA / Ecem Şahinli Ögüç - Güncel
Suriye Savunma Bakanlığı ile SDG arasında ateşkes anlaşması sağlandı

Türkiye'nin yanı başındaki çatışmayı bitirecek anlaşma
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bakan Yerlikaya yeni dönemi ilan etti! Bunları yapan yandı, ehliyetlere el konulacak

Trafikte yeni dönem! Bunları yapanların ehliyetine el konulacak
Ünlü model, altına iç çamaşırı giymediği elbisesi ile frikik verdi

Ünlü model, altına iç çamaşırı giymediği elbisesi ile frikik verdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.