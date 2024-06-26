Nepal'de Şiddetli Yağışlar Sonucu 14 Kişi Hayatını Kaybetti

Nepal'i etkisi altına alan şiddetli yağışların yol açtığı afetler ve yıldırım isabet etmesi sonucu son 24 saatte 14 kişi hayatını kaybetti, onlarca kişi yaralandı.

Asian News International'ın (ANI) haberine göre, iki haftadır Nepal'de etkisini gösteren muson yağmurlarının sebep olduğu su baskınları ve toprak kayması, ülke genelinde can kayıpları ve hasara neden oluyor.

Nepal Afet Riskini Azaltma ve Yönetim Merkezince (NDRRMA) yapılan açıklamada, son 24 saat içinde şiddetli yağışlara bağlı meydana gelen afetlerde yaşamını yitirenlere ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, 8 kişinin heyelan, 5 kişinin yıldırım isabet etmesi ve 1 kişinin de sel nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi.

NDRRMA Sözcüsü Dijan Bhattarai, yaptığı açıklamada, heyelana kapılan 2 kişiden haber alınamadığını ve 10'dan fazla kişinin de yaralandığını ifade etti.

Güney Asya'da haziran-eylül döneminde etkili olan muson yağmurları, büyük çaplı doğal afet ve kazalara neden oluyor.