Nepal'de Seller ve Toprak Kaymaları 192 Can Aldı

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2. Seller ve toprak kaymalarından çeşitli görüntüler

Nepal İçişleri Bakanlığı, ülkede aralıksız devam eden yağışların yol açtığı toprak kaymaları ve sellerde Pazartesi sabahı itibarıyla 192 kişinin öldüğünü ve 194 kişinin de yaralandığını açıkladı.

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Nepal'de bu yıl 10 Haziran'da başlayan ve sona ermekte olan muson mevsiminde ortalamanın üzerinde yağış görüldü.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Beijing'den bildiriyor. (XHTV).