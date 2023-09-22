Nepal'de öğretmenlerin protestoları nedeniyle devlet okullarında eğitime ara verildi

Nepal'in başkenti Katmandu'da binlerce öğretmenin, devlet okullarının yerel yönetimlere devredilmesini öngören yasa tasarısına karşı düzenlediği protestolar nedeniyle eğitime ara verildiği bildirildi.

Yasa tasarısına karşı düzenlenen protestolar sonucunda ülke genelinde 29 bin devlet okulunda eğitime ara verildi.

Yasa tasarısı, devlet okullarının yerel yönetimlere devredilmesini öngördüğünden özel okullarda eğitim kesintiye uğramadı.

Öğretmenler, söz konusu yasa tasarısı kapsamında statülerinin olumsuz etkileneceğini ve çok sayıda sözleşmeli öğretmenin işinden olabileceğini düşünüyor.

Devlet memurları gibi eşit ücret, statü ve imkanlara sahip olmak isteyen öğretmenler, taleplerinin karşılanmaması halinde protestolara devam edeceklerini duyurdu.

Mevzuatta yapılacak değişikler için görüşmeler devam ediyor.