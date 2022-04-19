Nepal'de Nisan'da Düzenlenen Geleneksel Festival Kutlamalarından Anlar

KATMANDU, 19 Nisan (Xinhua) -- Nepal'de, Nisan ayında insanların baharı ve geleneksel Yeni Yılı umutla karşıladığı, iyi şanslar ve mutluluklar dilediği çok sayıda geleneksel festival kutlandı.

Nepal'in başkenti Katmandu'da bulunan Gahana Pokhari'de (Mücevher Göl) düzenlenen geleneksel "Gahana Khojne Jatra" festivalinde yerel halk Tundaldevi'nin savaş arabasını omuzlarında taşıyıp kayıp mücevherleri arıyor, 17 Nisan 2022. (Fotoğraf: Sulav Shrestha/Xinhua)

Nepal'in başkenti Katmandu'da bulunan Gahana Pokhari'nin (Mücevher Göl) kıyısındaki halk, geleneksel olarak düzenlenen "Gahana Khojne Jatra" festivalinde Tundaldevi'nin arabasının gölde taşınmasını izliyor, 17 Nisan 2022. (Fotoğraf: Sulav Shrestha/Xinhua)

Nepal'in Bhaktapur şehrinde Nepalliler, Sindoor Jatra Festivali'ni kutlamak için birbirlerine vermilyon tozu sürüyor. Nepal'de Sindoor Jatra Festivali, Nepal Yeni Yılı'nı ve bahar mevsiminin başlangıcını karşılamak için kutlanıyor, 15 Nisan 2022. (Fotoğraf: Sulav Shrestha/Xinhua)

Nepal'in Bhaktapur şehrinde Nepalliler, Sindoor Jatra Festivali'ni kutluyor. Nepal'de Sindoor Jatra Festivali, Nepal Yeni Yılı'nı ve bahar mevsiminin başlangıcını karşılamak için kutlanıyor, 15 Nisan 2022. (Fotoğraf: Sulav Shrestha/Xinhua)

Nepal'in Bhaktapur şehrinde dindarlar, Bisket Jatra Festivali'nin ilk gününde Tanrı Bhairav'ın arabasını çekiyor. Bu festival, Nepal Yeni Yılı'nın başlangıcı için her sene kutlanıyor, 10 Nisan 2022. (Fotoğraf: Sulav Shrestha/Xinhua)

Nepal'in Bhaktapur şehrinde dindarlar, Bisket Jatra Festivali'nin ilk gününde Tanrı Bhairav'ın arabasını çekiyor. Bu festival, Nepal Yeni Yılı'nın başlangıcı için her sene kutlanıyor, 10 Nisan 2022. (Fotoğraf: Sulav Shrestha/Xinhua)

Nepal'in Bhaktapur şehrinde dindarlar, Bisket Jatra Festivali'nin ilk gününde görülüyor. Bu festival, Nepal Yeni Yılı'nın başlangıcı için her sene kutlanıyor, 10 Nisan 2022. (Fotoğraf: Sulav Shrestha/Xinhua)

Xinhua / Güncel