Nepal'de Nil Barahi Dans Festivali
BHAKTAPUR, 15 Ağustos (Xinhua) -- Nepal'in Bhaktapur şehrinde Nil Barahi Dans Festivali sırasında performans sergileyen maskeli dansçılar, 14 Ağustos 2022. Her yıl düzenlenen festivalde dansçılar; insanların dua edip, ibadet ettikleri çeşitli tanrıların görünümüne bürünerek dans ediyor.
BHAKTAPUR, 15 Ağustos (Xinhua) -- Nepal'in Bhaktapur şehrinde Nil Barahi Dans Festivali sırasında performans sergileyen maskeli dansçılar, 14 Ağustos 2022. Her yıl düzenlenen festivalde dansçılar; insanların dua edip, ibadet ettikleri çeşitli tanrıların görünümüne bürünerek dans ediyor. (Fotoğraf: Sulav Shrestha/Xinhua)
Xinhua / Güncel