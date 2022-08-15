Nepal'de Nil Barahi Dans Festivali BHAKTAPUR, 15 Ağustos (Xinhua) -- Nepal'in Bhaktapur şehrinde Nil Barahi Dans Festivali sırasında performans sergileyen maskeli dansçılar, 14 Ağustos 2022. Her yıl düzenlenen festivalde dansçılar; insanların dua edip, ibadet ettikleri çeşitli tanrıların görünümüne bürünerek dans ediyor. BHAKTAPUR, 15 Ağustos (Xinhua) -- Nepal'in Bhaktapur şehrinde Nil Barahi Dans Festivali sırasında performans sergileyen maskeli dansçılar, 14 Ağustos 2022. Her yıl düzenlenen festivalde dansçılar; insanların dua edip, ibadet ettikleri çeşitli tanrıların görünümüne bürünerek dans ediyor. (Fotoğraf: Sulav Shrestha/Xinhua) Xinhua / Güncel Nepal Güncel Haberler

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