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Nepal'de Nil Barahi Dans Festivali

Nepal'de Nil Barahi Dans Festivali

BHAKTAPUR, 15 Ağustos (Xinhua) -- Nepal'in Bhaktapur şehrinde Nil Barahi Dans Festivali sırasında performans sergileyen maskeli dansçılar, 14 Ağustos 2022. Her yıl düzenlenen festivalde dansçılar; insanların dua edip, ibadet ettikleri çeşitli tanrıların görünümüne bürünerek dans ediyor.

BHAKTAPUR, 15 Ağustos (Xinhua) -- Nepal'in Bhaktapur şehrinde Nil Barahi Dans Festivali sırasında performans sergileyen maskeli dansçılar, 14 Ağustos 2022. Her yıl düzenlenen festivalde dansçılar; insanların dua edip, ibadet ettikleri çeşitli tanrıların görünümüne bürünerek dans ediyor. (Fotoğraf: Sulav Shrestha/Xinhua)

Xinhua / Güncel

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