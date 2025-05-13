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Nepal'de Kanchenjunga Dağı'nda Fransız Dağcı Hayatını Kaybetti

Nepal'de Kanchenjunga Dağı'nda Fransız Dağcı Hayatını Kaybetti
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63 yaşındaki Fransız dağcı Margareta Morin, Nepal'deki Kanchenjunga Dağı'na tırmanış sırasında yüksek irtifa hastalığına yakalanarak hayatını kaybetti. Keşif ekibi, Morin'i dağdan indirmeye çalıştı ancak başarılı olamadı.

KATMANDU, 13 Mayıs (Xinhua) -- Nepal'de bulunan dünyanın üçüncü en yüksek zirvesi olan Kanchenjunga Dağı'na tırmanan 63 yaşındaki Fransız dağcı Margareta Morin geçtiğimiz hafta iniş sırasında hayatını kaybetti.

Keşif gezisini organize eden Peak 15 Adventure şirketinin kurucusu ve CEO'su Yogendra Tamang, Fransız dağcının 10 Mayıs'ta 8.586 metre yüksekliğindeki dağın 7.800 metresine ulaştıktan sonra yüksek irtifa hastalığına yakalandığını açıkladı.

Tamang pazartesi günü Xinhua'ya yaptığı açıklamada, "Kendisini dağdan indirerek kurtarmaya çalıştık, ancak başaramadık" dedi.

Tamang, Morin'in üç Nepallinin de yer aldığı beş kişilik bir keşif ekibiyle tırmandığını hatırlattı.

ABD'li bir dağcı da bu ayın başlarında dünyanın en yüksek beşinci dağı Makalu'da yüksek irtifaya intibak sürecinde hayatını kaybetmişti.

Nepal'de bahar tırmanış sezonu nisan ayında başlayıp mayıs ayına kadar devam ediyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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