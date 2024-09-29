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Nepal'de Heyelan ve Seller 104 Can Aldı

Nepal'de Heyelan ve Seller 104 Can Aldı
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Nepal'de devam eden yoğun yağışlar nedeniyle meydana gelen heyelan ve sellerde 104 kişi hayatını kaybetti, 74 kişi yaralandı. 64 kişiden ise haber alınamadığı bildiriliyor. Yetkililer, ülke genelindeki otoyol ve köprülerde ağır hasar olduğunu ve eğitime ara verildiğini açıkladı.

KATMANDU, 29 Eylül (Xinhua) -- Nepal'de aralıksız devam eden yağışların yol açtığı heyelan ve sellerde Pazar günü itibarıyla 104 kişi hayatını kaybetti, 74 kişi de yaralandı.

Nepal Polis Sözcüsü Dan Bahadur Karki, 64 kişiden haber alınamadığını açıkladı.

Karki, Katmandu Vadisi'nde 48 kişinin öldüğünü, 15 kişinin yaralandığını, 21 kişinin ise kayıp olduğunu belirtti.

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Rishiram Tiwari, ülkenin çeşitli bölgelerinde birçok otoyol ve köprünün hasar gördüğünü belirterek, otoyolların temizlenmesinin hükümetin öncelikleri arasında olduğunu söyledi.

Nepal polisinden yapılan açıklamaya göre, başkent Katmandu'yu ülkenin diğer bölgelerine bağlayan otoyollar da dahil olmak üzere, neredeyse tüm otoyollar felaketler nedeniyle kapanmış durumda.

Nepal Eğitim, Bilim ve Teknoloji Bakanlığı, tüm yerel yönetimlere Pazar gününden itibaren üç gün süreyle eğitime ara verilmesi ve Salı gününe kadar yapılması planlanan üniversite sınavlarının ertelenmesi çağrısında bulundu.

Nepal'de bu yıl 10 Haziran'da başlayan ve sona ermekte olan muson mevsiminde ortalamanın üzerinde yağışlar kaydedildi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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