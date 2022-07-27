Nepal'de Ghantakarna Festivali Düzenlendi BHAKTAPUR, 27 Temmuz (Xinhua) -- Nepal'in Bhaktapur kentinde halk Ghantakarna Festivali'nde kutlama yapıyor, 26 Temmuz 2022. Katmandu Vadisi'ndeki Newar topluluğunun üyeleri, kötü ruhları kovmak ve iyi şans getirmek için bu geleneksel festivali düzenliyor. BHAKTAPUR, 27 Temmuz (Xinhua) -- Nepal'in Bhaktapur kentinde halk Ghantakarna Festivali'nde kutlama yapıyor, 26 Temmuz 2022. Katmandu Vadisi'ndeki Newar topluluğunun üyeleri, kötü ruhları kovmak ve iyi şans getirmek için bu geleneksel festivali düzenliyor. (Fotoğraf: Sulav Shrestha/Xinhua) Xinhua / Güncel Katmandu Nepal Güncel Haberler

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