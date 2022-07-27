Nepal'de Ghantakarna Festivali Düzenlendi
BHAKTAPUR, 27 Temmuz (Xinhua) -- Nepal'in Bhaktapur kentinde halk Ghantakarna Festivali'nde kutlama yapıyor, 26 Temmuz 2022. Katmandu Vadisi'ndeki Newar topluluğunun üyeleri, kötü ruhları kovmak ve iyi şans getirmek için bu geleneksel festivali düzenliyor.
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BHAKTAPUR, 27 Temmuz (Xinhua) -- Nepal'in Bhaktapur kentinde halk Ghantakarna Festivali'nde kutlama yapıyor, 26 Temmuz 2022. Katmandu Vadisi'ndeki Newar topluluğunun üyeleri, kötü ruhları kovmak ve iyi şans getirmek için bu geleneksel festivali düzenliyor. (Fotoğraf: Sulav Shrestha/Xinhua)
Xinhua / Güncel