Nepal'de Geçici Hükümet, Protestolar için Soruşturma Komisyonu Kurdu

Nepal'de geçici hükümet, sosyal medya yasağı kaynaklı protestolardaki "hukuk dışı eylemleri" soruşturmak üzere yeni komisyon kurdu.

The Rising Nepal internet sitesinin haberine göre, Güney Asya ülkesi Nepal'de geçici hükümet, ülkede bu ay yaşanan protestolar için yeni bir karar aldı.

Buna göre geçici hükümet, sosyal medya yasağı kaynaklı protestolarda yaşananları soruşturmak üzere 3 üyeli üst düzey soruşturma komisyonu kurdu.

Protestolarda "aşırı güç kullanımı" dahil hukuk dışı eylemleri soruşturmayı planlayan komisyona görevini tamamlaması için 3 aylık süre tanındı.

Eski Yargıç Gauri Bahadur Karki başkanlığındaki komisyon, protestolarda "mülke zarar verme ve kundaklama dahil vandalizmi kapsayan eylemleri" soruşturacak.

Nepal'deki protestolar

Nepal'de 4 Eylül'de Facebook, Instagram, WhatsApp, YouTube, X, Reddit ve LinkedIn platformlarına erişim, Nepal İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığına kayıt için verilen süre içinde başvuru yapılmadığı gerekçesiyle engellenmişti.

Bunun üzerine çoğunluğu gençlerden oluşan göstericiler, yolsuzlukların yanı sıra sosyal medya yasağını protesto etmek için parlamentoya doğru yürüyüşe geçmişti.

Şiddetlenen protestolarda polis, göstericilere karşı tazyikli su, göz yaşartıcı gaz ve gerçek mühimmat kullanmıştı. Olaylarda 74 kişi hayatını kaybetmişti.

Nepal hükümeti, sosyal medya yasağının kaldırılacağını açıklamış, İçişleri Bakanı Ramesh Lekhak, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ramnath Adhikari ve Su Tedarik Bakanı Pradeep Yadav, görevlerinden istifa ettiklerini duyurmuştu.

Bu açıklamalara rağmen yatışmayan gösteriler, siyasi figürlerin ve bakanların evlerine saldırılar düzenlenmesi, Nepal Kongre Partisinin Sanepa bölgesindeki merkez ofisi, federal parlamento, yüksek mahkeme ve Başbakan Khadga Prasad Sharma Oli'nin iki konutunun ateşe verilmesiyle sürmüştü.

Nepal ordusu, artan olaylar nedeniyle bakanları konutlarından helikopterlerle tahliye etmeye başlamıştı.

Nepal Başbakanlık Ofisinden 9 Eylül'de yapılan açıklamada, şiddetli protestolar ve hükümete yönelik tepkilerin ardından Başbakan Oli'nin istifa ettiği bildirilmişti.

Diğer yandan, hapishanelere baskın düzenleyen protestocuların idari binaları ateşe vermesi ve geçişleri açık bırakması sonucu ülke genelindeki 25'ten fazla hapishaneden binlerce mahkum firar etmişti.

Nepal'in eski Yüksek Mahkeme Başkanı Sushila Karki, 12 Eylül'de geçici başbakan olarak yemin edip göreve başlamıştı. Ülkede Mart 2026'da seçim yapılması planlanıyor.