Nepal'de Çin Dili Eğitimi İçin İşbirliği Anlaşması İmzalandı
Xinhua - Güncel
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KATMANDU, 22 Mart (Xinhua) — Nepal'in Tribhuvan Üniversitesi'ndeki Konfüçyüs Enstitüsü Pazartesi günü Nepal'in başkenti Katmandu'daki Bal Uddhar Ortaokulu ile Çin dili eğitim işbirliği anlaşması imzaladı. (Fotoğraf: Hari Maharjan/Xinhua)
KATMANDU, 22 Mart (Xinhua) — Nepal'in Tribhuvan Üniversitesi'ndeki Konfüçyüs Enstitüsü Pazartesi günü Nepal'in başkenti Katmandu'daki Bal Uddhar Ortaokulu ile Çin dili eğitim işbirliği anlaşması imzaladı. (Fotoğraf: Hari Maharjan/Xinhua)
Xinhua / Güncel