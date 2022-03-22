Nepal'de Çin Dili Eğitimi İçin İşbirliği Anlaşması İmzalandı - Haberler

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Nepal'de Çin Dili Eğitimi İçin İşbirliği Anlaşması İmzalandı

Xinhua - Güncel
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Nepal'de Çin Dili Eğitimi İçin İşbirliği Anlaşması İmzalandı

KATMANDU, 22 Mart (Xinhua) — Nepal'in Tribhuvan Üniversitesi'ndeki Konfüçyüs Enstitüsü Pazartesi günü Nepal'in başkenti Katmandu'daki Bal Uddhar Ortaokulu ile Çin dili eğitim işbirliği anlaşması imzaladı. (Fotoğraf: Hari Maharjan/Xinhua)

KATMANDU, 22 Mart (Xinhua) — Nepal'in Tribhuvan Üniversitesi'ndeki Konfüçyüs Enstitüsü Pazartesi günü Nepal'in başkenti Katmandu'daki Bal Uddhar Ortaokulu ile Çin dili eğitim işbirliği anlaşması imzaladı. (Fotoğraf: Hari Maharjan/Xinhua)

Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti, Katmandu, 22 Mart, Nepal, Güncel, Haberler

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