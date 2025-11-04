Nepal'de Çığ Faciası: 7 Dağcı Hayatını Kaybetti

KATMANDU, 4 Kasım (Xinhua) -- Nepal'in orta kesiminde dağ tırmanışı yapan 7 kişi çığ düşmesi sonucu hayatını kaybetti.

5 yabancı uyruklu dağcı ve Nepalli 10 dağ rehberinden oluşan 15 kişilik ekip, Dolakha bölgesindeki Yalung Ri Zirvesi'ndeki ana kampta çığ altında kaldı.

Bölge polis şefi Gyan Kumar Mahato, Xinhua'ya yaptığı açıklamada, "5'i yabancı uyruklu, 2'si Nepalli olmak üzere 7 kişinin cansız bedeni çıkarıldı. Yabancı uyrukluların 3'ü Amerikalı, 1'i İtalyan, 1'i de Kanadalı" dedi. 4 kişinin yaralandığını, 4 kişininse kayıp olduğunu belirten Mahato, arama kurtarma çalışmaları için bölgeye gönderilen helikopterin kötü hava koşulları nedeniyle iniş yapamadığını da sözlerine ekledi.

Nepal cuma günü itibarıyla 1.450 dağcıya eylül-kasım arasındaki sonbahar sezonunda 59 dağa tırmanma izni vermişti.