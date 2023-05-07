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Nepal'de çığ düşmesi sonucu 3 kişi öldü, 9 kişi yaralandı

Nepal'de çığ düşmesi sonucu 3 kişi öldü, 9 kişi yaralandı

Güncel Haberler

Nepal'in batısındaki Karnali kentinde çığ düşmesi sonucu 3 kişi yaşamını yitirdi, 9 kişi yaralandı.

Nepal'in batısındaki Karnali kentinde çığ düşmesi sonucu 3 kişi yaşamını yitirdi, 9 kişi yaralandı.

NDTV'nin haberine göre, Karnali'ye bağlı Mugu ilçesinin Chyarkhu geçidinde dün çığ düştü.

Yetkililer, Chyarkhu geçidi yakınlarına mantar toplamak için gelen kişilerden 3'ünün öldüğü, 9'unun ise yaralandığı bilgisini paylaştı.

Yerel makamlar, 18 Mayıs'tan önce halkın yaylalar gibi yüksek rakımlı kesimlere çıkmasına izin vermezken yüzlerce kişinin mantar toplamak için Mugu ilçesindeki yaylalara gittiği kaydediliyor.

Kaynak: AA / Nuri Aydın - Güncel

Nepal Güncel Haberler

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