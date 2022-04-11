Nepal'de Bisket Jatra Festivali Kutlanıyor
Xinhua - Güncel
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BHAKTAPUR, 11 Nisan (Xinhua) — Nepal'de, Bisket Jatra Festivali'nin ilk gününde Bhaktapur şehrinde biraraya gelen inananlar görülüyor, 10 Nisan 2022. Her yıl düzenlenen festivalle Nepal Yeni Yılı'nın başlangıcı kutlanıyor. (Fotoğraf: Sulav Shrestha/Xinhua)
BHAKTAPUR, 11 Nisan (Xinhua) — Nepal'de, Bisket Jatra Festivali'nin ilk gününde Bhaktapur şehrinde biraraya gelen inananlar görülüyor, 10 Nisan 2022. Her yıl düzenlenen festivalle Nepal Yeni Yılı'nın başlangıcı kutlanıyor. (Fotoğraf: Sulav Shrestha/Xinhua)
Xinhua / Güncel