Nepal'de 2026'da yapılacak Temsilciler Meclisi seçimlerine 114 siyasi parti katılacak

Güncelleme:
Güneydoğu Asya ülkesi Nepal'de Mart 2026'da yapılacak Temsilciler Meclisi seçimlerine 114 siyasi partinin katılacağı açıklandı. Seçimlerde 275 üye seçilecek ve meclis çoğunluğu için 138 sandalye gerekiyor. Ülkedeki sosyal medya engellemeleri nedeniyle protestolar yaşanmış ve hükümet krizi ile sonuçlanmıştı.

Güneydoğu Asya ülkesi Nepal'de Mart 2026'da düzenlenecek Temsilciler Meclisi seçimlerine 114 siyasi partinin katılacağı bildirildi.

Ülkedeki myRepublica gazetesi haberine göre, Nepal Seçim Komisyonu Sözcüsü Narayan Prasad Bhattarai, genel seçimlere katılmak üzere başvuru yapan partilerden 114'ünün başvurusunun kabul edildiğini bildirdi.

Bhattarai, bazı partilerin seçime katılım başvurusunun çeşitli teknik gerekçelerle reddedildiğini kaydetti.

Yaklaşık 30 milyon nüfusu bulunan Nepal'de, Temsilciler Meclisi'ne 275 üye seçmek için 5 Mart 2026'da genel seçimler düzenlenecek.

Meclis çoğunluğu için 138 sandalye elde edilmesi gerekiyor.

Nepal'deki protestolar

Ülkede bu yıl 4 Eylül'de hükümet, Facebook, Instagram, WhatsApp, YouTube, X ve diğer sosyal medya platformlarını, lisans başvurusu yapılmadığı gerekçesiyle engellemişti.

Bu karar, gençlerin öncülüğünde büyük ve şiddetli protestolara yol açmıştı.

Gösterilerde 74 kişi hayatını kaybetmişti. Birçok bakanın istifa ettiği süreçte, protestoların şiddeti artarak siyasi liderlerin evlerine ve kamu binalarına saldırılara dönüşmüştü.

Başbakan Khadga Prasad Sharma Oli 9 Eylül'de istifa etmiş, binlerce mahkum hapishanelerden firar etmişti.

Ülkede 12 Eylül'de eski Yüksek Mahkeme Başkanı Sushila Karki, geçici başbakan olarak göreve başlamıştı.

Kaynak: AA / Ahmet Furkan Mercan - Güncel
