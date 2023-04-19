Nepal Cumhurbaşkanı Poudel, akciğer enfeksiyonu tedavisi için Hindistan'a sevk edildi

Nepal Cumhurbaşkanı Ram Chandra Poudel akciğer enfeksiyonu tedavisi için Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'ye sevk edildi.

Nepal Cumhurbaşkanı Ram Chandra Poudel akciğer enfeksiyonu tedavisi için Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'ye sevk edildi.

Hint haber ajansı Asia News International'e (ANI) konuşan Nepal Cumhurbaşkanlık Ofisinden bir yetkili, Poudel'in, ambulans uçakla Yeni Delhi'ye nakledildiğini doğruladı.

Nefes darlığı ve baygınlık şikayetiyle Nepal'deki bir devlet hastanesine kaldırılan Poudel, buradaki tedaviye yanıt vermeyince Hindistan'a sevk edilmesine karar verildi.

Poudel, Yeni Delhi'deki Tüm Hindistan Tıp Bilimleri Enstitüsünde (AIIMS) tedavi altına alınacak.

13 Mart'ta Federal Meclis ve eyalet meclislerinin üyeleri tarafından seçilen Poudel, ülkenin 3'üncü cumhurbaşkanı olarak göreve başlamıştı.

Son 10 yılda 8 hükümetin görev yaptığı Nepal, sık sık siyasi istikrarsızlık ve hükümet değişikliklerine sahne oluyor.

Nepal'de 239 yıllık monarşi yönetimi Aralık 2007'de kaldırılmış ve Mayıs 2008'de cumhuriyete geçiş yapılmıştı.