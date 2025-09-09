Nepal Cumhurbaşkanı Paudel, Protestoculara İtidalli Olma Çağrısında Bulundu

Nepal Cumhurbaşkanı Ram Chandra Paudel, sosyal medyaya erişim yasağı nedeniyle başlayan ve 19 kişinin hayatını kaybettiği gösterilerde, protestoculara itidalli olmaları ve diyalog sürecine katılmaları çağrısında bulundu.

Yerel basındaki haberlere göre, Paudel, tüm vatandaşlardan mevcut krizin barışçıl çözümüne katkıda bulunmalarını talep etti.

Paudel, "Herkese çağrım, itidalli davranmaları, ülkeye daha fazla zarar gelmesini engellemeleri ve diyalog sürecine katılmalarıdır." ifadesini kullandı.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Paudel, Başbakan Khadga Prasad Sharma Oli'nin istifasını onayladığını açıkladı.

Cumhurbaşkanlığı Ofisinden yapılan açıklamada da anayasanın 77. maddesinin 3. fıkrası uyarınca yeni Bakanlar Kurulu kurulana kadar mevcut kabinenin görevine devam edeceği belirtildi.

Ordudan diyalog çağrısı

Nepal Genelkurmay Başkanı Ashok Raj Sigdel de devam eden protestolara ilişkin görüntülü mesaj yayımladı.

Sigdel, barışı ve güvenliği sağlamanın tüm vatandaşların görevi olduğunu vurgulayarak göstericilere diyalog çağrısı yaptı.

Gösterilerde çok fazla can ve mal kaybı olduğunu hatırlatan Sigdel, protestoların durdurulmasını istedi.

Ordudan yapılan diğer bir açıklamada ise birliklerin, gece saatlerinde harekete geçirileceği duyuruldu.

Nepal'de başbakanın istifasıyla sonuçlanan ölümcül protestolar

Nepal'de, 4 Eylül'de Facebook, Instagram, WhatsApp, YouTube, X, Reddit ve LinkedIn platformları, verilen süre aralığında Nepal İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığına kayıt için başvurulmadığı gerekçesiyle erişime kapatılmıştı.

Bunun üzerine çoğunluğu gençlerden oluşan göstericiler, yolsuzluk iddialarının yanı sıra sosyal medya yasağını protesto etmek için parlamento binasına doğru yürüyüşe geçmişti.

Şiddetlenen protestolarda polis, göstericilere karşı tazyikli su, göz yaşartıcı gaz ve gerçek mühimmat kullanmıştı. Çıkan olaylarda 19 kişi hayatını kaybetmiş, 400'ün üzerinde kişi yaralanmıştı.

Ardından Nepal hükümeti, sosyal medya yasağının kaldırılacağını açıklamış, İçişleri Bakanı Ramesh Lekhak, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ramnath Adhikari ve Su Tedarik Bakanı Pradeep Yadav görevinden istifa ettiğini bildirmişti.

Söz konusu açıklamalara rağmen yatışmayan gösteriler, siyasi figürler ve bakanların evlerine saldırılar düzenlenmesi, Nepal Kongre Partisinin Sanepa bölgesindeki merkez ofisi, federal parlamento binası, yüksek mahkeme binası ve Nepal Başbakanı Khadga Prasad Sharma Oli'nin iki konutunun ateşe verilmesiyle sürmüştü.

Nepal ordusu, artan olaylar nedeniyle bakanları konutlarından helikopterlerle tahliye etmeye başlamıştı.

Nepal Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, şiddetli protestolar ve hükümete gelen tepkilerin ardından Başbakan Oli'nin istifa ettiği duyurulmuştu.

Ülkenin batısındaki Lumbini vilayetindeki Gautam Buddha Uluslararası Havalimanı'nda yaklaşık 1000 gösterici, hükümete ait bazı araçları ateşe vermiş, ülke genelinde tüm havaalanlarının yarın öğle saatlerine kadar kapalı kalacağı duyurulmuştu.

Doğudaki Madhesh vilayetinde ise bir hapishaneden 572 mahkumun firar etmesi sonucu bölgede güvenlik amaçlı sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.