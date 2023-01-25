Nemrut'un kış uykusuna 'kuraklık' engeli Nemrut Dağı'nda ilk kez kuraklık nedeniyle olağan dışı bir kış mevsimi yaşanıyor UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesinde yer alan Nemrut Dağı'nda kuraklık nedeniyle bu yıl olağan dışı bir kış mevsimi yaşanıyor.

Nemrut'un kış uykusuna 'kuraklık' engeli

Nemrut Dağı'nda ilk kez kuraklık nedeniyle olağan dışı bir kış mevsimi yaşanıyor

ADIYAMAN - UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesinde yer alan Nemrut Dağı'nda kuraklık nedeniyle bu yıl olağan dışı bir kış mevsimi yaşanıyor.

Devasa heykellerin bulunduğu ve 2 bin 206 metre yükseklikte ki Nemrut Dağı bu yıl beyaza bürünüp, kış uykusuna yatamadı. Bugüne kadar Nemrut Dağı'nda böyle bir durum yaşanmadığı biliniyor. Kar yağışı nedeniyle her yıl Kasım ayı sonunda başlayan ve sonraki yılın Nisan ayı başına kadar turizm sezonu yaşayan Nemrut Dağı, kuraklıktan etkilendi.

Kış mevsiminde kar kalınlığının 5-6 metreye kadar yükseldiği Nemrut Dağı zirvesinde kuraklık nedeniyle neredeyse hiç kar yok. 15 Ocak tarihinde yağan ve 20 santime ulaşan kar nedeniyle bir hafta turist ziyaretine kapanan Nemrut Dağı yeniden turistleri ağırlamaya başladı.

Yetkiler, kayıtlar ve arşivlere baktıklarında böyle bir durum ile daha önceki yıllarda hiç karşılaşılmadığını dile getiriyor. Yolları açık olan Nemrut Dağı, kış mevsiminde ilk kez turist ağırlıyor. Yaz aylarında bile, serin havasıyla bilinen Nemrut Dağı'na kış ortasında yerli ve yabancı turistler gelmeye devam ediyor.

Adıyaman Müze Müdürlüğü Görevlisi Arkeolog Mustafa Çelik konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Kış mevsiminin son demlerini yaşamamıza rağmen Nemrut Ören Yeri hala misafir ağırlamaya devam ediyor. Normalde bu bizim kesinlikle alışkın olduğumuz bir durum değil, olağan dışı bir durum. Çünkü 2 bin 206 metre yükseklik sebebiyle sonbaharın ortalarına doğru yaklaşık 2-3 metre kar olurdu. Devamında 5-6 metreye ulaşırdı. Kesinlikle turizm sezonu kapalı olurdu. Ancak bu yıl çok farklı bir durum yaşandı. Normalde kapalı olan bir zamanda şuanda turistler çok rahat bir şekilde yukarı çıkabiliyorlar. Geçmiş kayıtlara baktığımızda, arşivlerimize baktığımızda bu dönem için bu zaman için kesinlikle her yıl kapalı olduğunu biliyoruz. İlk defa bu yıl bu kadar olağan dışı bir durum yaşadık" dedi.

Antalya Nemrut Dağı'na gelen Erkan Akındereli, "Kış mevsiminde Nemrut Dağı'na çıkılamadığını biliyorduk. Ancak bu yıl kar yağmadığını öğrenince zirveye çıktık. Biz kendimizi çok şanslı hissediyoruz. Burası çok güzel, harika bir yer, iyi ki gelmişiz" dedi.

Mersin'den gelen Hayriye Yazıcıoğlu ise, "Televizyondan gördüğüm kadarıyla çok kar oluyor, yollar kapanıyor. Yolları açmak için çalışmalar yapıyor. Ama bu sene gerçekten kuraklığın belirgin olarak yaşandığını gördük. Yollar, taşlar, topraklar, sular çekilmiş özellikle barajlar, göllerde su inanılmaz derecede düşük seviyede" dedi.

Cahit Yazıcıoğlu adlı öğrenci ise Nemrut Dağı'nın çok güzel bir yer olduğunu dile getirdi.