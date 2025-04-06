Nemrut'un Kalp Gölü'ndeki Buzlar Çözülmeye Başladı

Nemrut'un 'kalbindeki' buzlar çözülmeye başladı

BİTLİS - Bitlis'in Tatvan ilçesinde yer alan doğa harikası Nemrut Kalderası'nın 2 bin 250 rakımlı zirvesinde yer alan göllerden Kalp Gölü'ndeki buzlar çözülmeye başladı.

Bölge halkının ve ziyaretçilerin "Kalp" şekline benzemesi nedeniyle "Kalp Gölü" olarak isimlendirdiği Nemrut Kalderası'ndaki "Kalp Gölü" Nisan ayına girilmiş olmasına rağmen hala kışın izlerini taşıyor. Dünyanın ikinci büyük krater gölü olan Nemrut Krater Gölü'nün hemen yanında yer alan Kalp Gölü, bu yıl kış mevsiminin sert geçmesi nedeniyle hala buzla kaplı durumda. Yılın büyük bölümünde ziyaretçilerine eşsiz bir doğa manzarası sunan göl, bu yıl hava sıcaklıklarının geç yükselmesi nedeniyle yüzeyindeki buzlar Nisan ayının ilk haftasında ancak çözülmeye başladı. Nemrut Dağı eteklerinde yaklaşık 2 bin 250 metre rakımda bulunan Kalp Gölü, yalnızca doğal güzelliğiyle değil, aynı zamanda bölgedeki yaban hayatıyla da dikkat çekiyor. Donmuş yüzeyin çözülmeye başladığı bu günlerde hem kıştan kalan manzaraları hem de baharın gelişini bir arada görebilmek mümkün. Bölgede yaşanan Ayı saldırıları nedeniyle valilik kararıyla şuan için ziyarete kapalı olan Bitlis'in eşsiz doğa hazinelerinden Kalp Gölü, özellikle ilkbahar ve yaz aylarında fotoğrafçılar ve doğa tutkunları için cazibe merkezi haline geldiğini belirtiyor.

"Baharın gelişi gecikti ama güzellik eksilmedi"

Bölgede uzun süredir doğa ve çevre üzerine haberler yapan gazeteci Abdulhalim Kızılkaya, "Yıllardır Nemrut'un değişimine tanıklık ediyorum ama bu yıl kışın izleri Nisan'a kadar uzadı. Kalp Gölü hala buzla kaplıydı ve yüzeyi yeni yeni çözülmeye başlıyor. Bu durum hem iklim değişikliğinin etkisini gösteriyor hem de doğanın ne kadar güçlü ve sabırlı olduğunu hatırlatıyor. Donmuş haliyle bile bu göl, fotoğrafçılar ve doğa tutkunları için adeta açık hava stüdyosu gibi. Nemrut'un kalbinde saklı bu güzelliğin daha çok tanıtılması gerektiğine inanıyorum" diye konuştu.

Öte yandan uzmanlara göre ise Kalp Gölü'nün bu kadar geç çözülmesi, iklimsel değişikliklerle birlikte yüksek rakımın etkisine de işaret ediyor. Doğaseverler için bu geç çözülme, gölün en özel anlarına tanıklık etme fırsatı sunuyor.