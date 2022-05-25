Nemrut'un eteğinde gastronomi buluşması - Haberler

ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde, Kahta Kaymakamlığı tarafından düzenlenen Uluslararası Nemrut Gastronomi Buluşmaları büyük bir coşkuyla gerçekleştirildi. UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan, güneşin doğuşu ve batışı sırasında tarih ve doğa eşliğinde sunduğu eşsiz güzelliğiyle kendine hayran bırakan Nemrut Dağı'nın eteklerinde yapılan festivalde; ulusal ve uluslararası şefler hünerli elleriyle yaptıkları yemekleriyle göz doldurdu. 2 bin 500 yıldır tüm görkemiyle ayakta duran Cendere Köprüsü'nün yanı başında kurulan sahnede ise sevilen sanatçı Zara binlerce kişiye müzik ziyafeti yaşattı. Festival kapsamında yapılan yemeklerin tarifleri de metaverse üzerinde NFT olarak yayımlandı.

DÜNYACA ÜNLÜ ŞEFLERDEN GASTRONOMİ ATÖLYELERİ

Adıyaman Valiliği Kahta Kaymakamlığı, İpekyolu Kalkınma Ajansı ve Oses Çiğköfte işbirliğiyle düzenlenen Uluslararası Nemrut Gastronomi Buluşmaları Lübnan'dan Barbara Massaad, İran'dan Parisa Kalantari, İtalya'dan Michelangelo de Lauretis ve Massimiliano Catena ile ülkemizin önemli şefleri Ahmet Güzelyağdöken ile Sait Önder'in yaptıkları atölyeler ile başladı. Festival için kente gelen yerli ve yabancı ziyaretçiler, "en büyük açık hava müzesi" Nemrut Dağı'na çıkıp güneşin doğuşu ve batışına tanıklık etti.

CENDERE KÖPRÜSÜ'NDE ZARA RÜZGARI

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Demirören Haber Ajansı / Güncel