- Nemrut'ta 4 yavru boz ayı birlikte görüntülendi

BİTLİS - Bitlis'te bulunan 2 bin 948 rakımdaki Nemrut Kalderasında yaşayan 4 yavru ayı birlikte görüntülendi.

Dünyanın ikinci, Avrupa'nın ise en büyük krater gölü olan Nemrut Krater Gölü civarında yaşayan boz ayılar ziyaretçilerin ilgisini çekmeye devam ediyor. Her gün yerli ve yabancı yüzlerce turistin akın ettiği Nemrut Kalderası, doğal güzelliğinin yanı sıra boz ayılarıyla da ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Arkadaşları ile Nemrut Kalderasını gezmeye giden Bitlis Eren Üniversitesi Öğretim Üyesi ve doğa fotoğrafçısı Oktay Subaşı, 4 yavru boz ayıyı birlikte görüntüledi. Subaşı tarafından çekilen görüntülerde gölde yüzen ayılar belli bir süre sonra gölden çıkıp yol boyu yürüyor ve bir birleriyle oynayarak ormanlık alana kaçarak gözlerden kayboluyor.