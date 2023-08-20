Nemrut Krater Gölü'nde yüzen boz ayılar görüntülendi

Bitlis'in Tatvan ilçesinde Nemrut Kalderası'nda yaşayan boz ayıların, sıcak hava nedeniyle krater gölünde yüzmeleri kameralara yansıdı.

Avrupalı Seçkin Destinasyonlar Projesi (EDEN) kapsamında "Mükemmeliyet Ödülü" alan 2 bin 250 rakımlı Nemrut Kalderası, doğal güzelliklerinin yanı sıra biyoçeşitliliğiyle de dikkati çekiyor.

Dünyanın ikinci, Türkiye'nin ise en büyük krater gölü olma özelliğine sahip Nemrut Krater Gölü yerli ve yabancı ziyaretçiler tarafından ilgi görüyor.

Bölgeyi gezen ziyaretçiler, sıcak havanın etkisini sürdürdüğü kentte, boz ayıların Nemrut Krater Gölü'nde yüzdüğü anları cep telefonlarıyla görüntüledi.

Görüntülerde, suda bir süre kalan ayıların tekrar ormanlık alana gittikleri anlar yer alıyor.