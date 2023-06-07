Nemrut Krater Gölü'nde Türkiye Çevre Haftası etkinliği

Bitlis'in Tatvan ilçesindeki Nemrut Krater Gölü'nde "Türkiye Çevre Haftası" etkinlikleri kapsamında çevre temizliği yapıldı.

Çevre konusunda farkındalıklarını artırma amacıyla Nemrut Krater Gölü'ne götürülen öğrencilere mavi balon dağıtıldı, ikramda bulundu.

Çöp torbası ve eldivenlerin dağıtılmasının ardından Bitlis Çevre, Şehir ve İklim Değişikliği Müdürlüğü ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü personeli, Nemrut Jeopark Şirketi çalışanları, sivil toplum kuruluşu üyeleri, öğrenciler ve öğretmenler Nemrut Kalderası'nda çöp topladı.

Çevre, Şehir ve İklim Değişikliği Müdür Yardımcısı Abdulselam Tadik, gazetecilere, hafta başından bu yana Van Gölü çevresindeki ilçelerde "Türkiye Çevre Haftası" etkinlikler yaptıklarını söyledi.

Bugün de Nemrut Krater Gölü'nde farkındalık oluşturmak amacıyla bir araya geldiklerini anlatan Tadik, şöyle konuştu:

"Burası doğa harikası. Dünyanın ikinci büyük krater gölü olan Nemrut'un eşsiz doğal güzellikleri var. Öğrencilerimizle, kurumlarımızla ve sivil toplum kuruluşlarımızla burada hem bir gezi hem de çöp temizliği yaptık. Kamuoyu oluşturmak adına böyle etkinlikler yapıyoruz. Halkımızdan buraların doğal güzelliklerini anlatmalarını, buradan yararlanırken zarar vermemelerini ve sürdürülebilir şekilde kullanılması için hassasiyet göstermelerini istiyoruz."