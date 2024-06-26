Nemrut Kalderası'nda Bozayılar Ziyaretçileri Şaşırtıyor
Bitlis'in Tatvan ilçesinde bulunan Nemrut Kalderası'na giden ziyaretçiler, karşılarına çıkan bozayıları besleyerek ve fotoğraflayarak ilgi gösteriyorlar. Turistik Tatvan Treni ile gelenler ve basın mensupları da bu ilginç deneyimi yaşadılar.
Bitlis'in Tatvan ilçesinde Türkiye'nin en büyük krater gölünün de bulunduğu Nemrut Kalderası'na giden ziyaretçiler, karşılarına çıkan bozayıları görüntülüyor, yanlarındaki yiyeceklerle besliyor.
Nemrut Kalderası'nda yaşayan bozayılar, bölgeye gezmeye gelenlerin ilgisini çekiyor.
Ziyaretçiler, yolculukları sırasında karşılarına çıkan bozayıları yanlarındaki yiyeceklerle besliyor, fotoğraflarını çekmeye çalışıyor.
Turistik Tatvan Treni ile Bitlis'e gelenler ve basın mensupları da Nemrut Kalderası gezisi sırasında karşılaştıkları bozayıları görüntüledi.