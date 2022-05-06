Nemrut Dağı'nda kar yağışı etkili oldu - Haberler

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Nemrut Dağı'nda kar yağışı etkili oldu

AA - Güncel
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"Güneşin doğuşunun ve batışının en güzel izlendiği yer" olarak bilinen Adıyaman'daki Nemrut Dağı'nda sabah saatlerinde başlayan kar yağışı tümülüs ile heykelleri beyaza bürüdü.

"Güneşin doğuşunun ve batışının en güzel izlendiği yer" olarak bilinen Adıyaman'daki Nemrut Dağı'nda sabah saatlerinde başlayan kar yağışı tümülüs ile heykelleri beyaza bürüdü.

Bölgeyi ziyarete gelen turistler, karla kaplı dağda güneşin doğuşuyla batışını izleme imkanı buldu.

Yetkililer, Nemrut Dağı'na ziyaretçi gelmesini engelleyecek kadar kar yağmadığını, herkesi beklediklerini belirtti.

AA / Güncel

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