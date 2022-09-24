Nemrut Dağı'nda engellilere yönelik konser düzenlendi

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Nemrut Dağı'nda engellilere yönelik konser verildi.

Yurt dışından ve Türkiye'nin farklı illerinden Adıyaman'ın Kahta ilçesine gelen engelliler, jandarma ve katılımcıların desteğiyle Nemrut Dağı'na çıktı.

Etkinlikte, çello sanatçısı Jamal Aliyev konser verdi.

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, Nemrut Dağı'nın önemini vurgulayarak, etkinliğe katkıda bulunanlara teşekkür etti.

Çello sanatçısı Aliyev ise "Böyle tarihi bir mekanda anlamlı bir organizasyonda yer almaktan ve konser vermekten büyük mutluluk duydum." dedi.

Etkinliğe İstanbul'dan katılan Begüm Şipal da "Burası çok etkileyici. Burada olmaktan mutlu oldum." diye konuştu.