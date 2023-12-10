NEMO Bilim Müzesi'nin 100. yıl kutlamaları renkli geçti
NEMO Bilim Müzesi, kuruluşunun 100. yılını renkli bir gösteriyle kutladı. Amsterdam'da gerçekleşen etkinlikte ışık, elektrik ve bilimsel deneyler bir araya geldi.
ÇEKİM TARİHİ: 8 Aralık 2023
100. yıldönümü etkinliğinden çeşitli görüntüler
NEMO Bilim Müzesi, kuruluşunun 100. yılını Cuma gecesi Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da ışık, elektrik ve bilimsel deneyleri bir araya getiren renkli bir gösteriyle kutladı.
1923 yılında kurulan NEMO Bilim Müzesi, fizik, kimya, biyoloji ve davranış bilimleri alanlarındaki bilimsel olguları sergileyen interaktif sergilere odaklanıyor.
Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Amsterdam'dan bildiriyor. (XHTV)