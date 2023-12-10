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NEMO Bilim Müzesi'nin 100. yıl kutlamaları renkli geçti

10 Aralık 2023 11:06 Son Güncelleme: 11:08 Abone Ol

NEMO Bilim Müzesi, kuruluşunun 100. yılını renkli bir gösteriyle kutladı. Amsterdam'da gerçekleşen etkinlikte ışık, elektrik ve bilimsel deneyler bir araya geldi.