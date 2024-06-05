Filistinliler, İsrail'in Gazze'ye saldırılarını Altı Gün Savaşı'ndan daha vahşi buluyor

Filistinliler, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 8 aydır sürdürdüğü saldırılarını, 57. yıl dönümünde "Nekse" (Toprak Kaybetme Günü) adıyla anılan 1967'deki Altı Gün Savaşı'ndan daha vahşi olduğunu ifade ediyor.

Gazzeli Filistinliler, İsrail'in 5 Haziran 1967'de başlattığı, Batı Şeria, Doğu Kudüs, Gazze Şeridi, Sina Yarımadası ve Golan Tepeleri'ni işgal ettiği savaşın yıl dönümünde AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Nekse'nin canlı şahidi 80 yaşındaki Muhammed Beyan Abdulvehhab, "(Gazze'deki) mevcut savaş, diğeriyle karşılaştırılamaz. Bugün yaşadığımız şey, savaş değil; soykırımdır." dedi.

Emekli öğretmen Abdulvehhab, "Okullarda öğrencilerimize (Büyük Felaket)Nekbe'nin ve Nekse'nin hikayesini anlatır, kaybettiklerimize üzülürdük. Ancak bugün yüzbinlerce Filistinliyle birlikte yaşadığım yerinden edilmeyi, şahit olduğumuz binlerce kadın ve çocuğun öldürülmesini Filistin davası tarih boyunca görmemiştir." diye konuştu.

İsrail saldırıları nedeniyle Gazze kentinden Mevasi bölgesinin Han Yunus'ta kalan kısmına göçen ve derme çatma bir çadırda yaşayan Abdulvehhab, "Evlerinin enkazı altında kalan çocuk, kadın, yaşlı ve gençlerin vücutlarının parçalarını gördük. İşgalci İsrail ordusu, Gazze'deki her şeyi yerle bir etti, artık hiçbir şekilde yaşamaya uygun bir alan yok. Bu 1948 ve 1967 savaşlarında olmadı." ifadesini kullandı.

Abdulvehhab, Gazze'de Filistin direnişinin daha önce görülmemiş bir şekilde İsrail ordusuna büyük kayıplar verdirdiğinin de altını çizdi.

"Bazı binalara İsrail bayraklarının asıldığını görmek yürek parçalayıcı"

Altı Gün Savaşı'nın diğer bir şahidi 77 yaşındaki Muhammed Rıdvan, Gazze'deki saldırıları öncekilere göre "en şiddetli" şeklinde niteledi.

Rıdvan, "Daha önce yerinden edilme, göçe zorlanma ve ölüm yaşadık ancak bugün yaşadığımız öldürme vahşeti, kanlı saldırılar ve intikam için yıkım durumunu hiçbir zaman yaşamadık." dedi.

İsrail'in Gazze'ye saldırıları ve yıkımının 1967'deki işgaline benzediğini söyleyen Rıdvan, "İsrail askeri araçlarının şehrimizin sokaklarında dolaştığını, bazı binalara ve yerleşim yerlerine İsrail bayraklarının asıldığını görmek yürek parçalayıcı." ifadesini kullandı.

"Etnik temizlik"

Filistinli 59 yaşındaki kadın Maha Selame, mevcut savaş ile Nekse arasındaki benzerliğin Filistinlilere karşı yürütülen "etnik temizlik" olduğunu söyledi.

Gazze'de birçok kez yerinden edilmenin ardından Deyr el-Belah'ta bir çadırda yaşayan Selame, "İsrail, Gazze ve Batı Şeria'yı işgal ettiği savaşlarda, Filistinlilerin evlerinden, topraklarından göçe zorlanması yoluyla işgal altındaki topraklarda kasıtlı olarak demografik değişiklikler gerçekleştirdi. Filistinlilerin silah zoruyla yaşadıkları bölgelerden başka bölgelere göç ettirildiği bugün de aynı şey yaşanıyor." şeklinde konuştu.

Filistinli kadın, bazı Filistinlilerin Gazze'nin dışına göç etmek zorunda kaldığını ve evlerine dönememe korkusu yaşadıklarının altını çizdi.

Cinayetler ve yıkım

Fethi Ebu Merzuk (63) ise Gazze Şeridi'nde bugün gerçekleştirilen saldırıların, İsrail'in 1948'de Filistin halkına yönelik başlattığı yaklaşımın ve imha savaşının devamı olduğunu belirtti.

"İsrail, uluslararası hukuku ve kararları umursamadan, Filistinlileri öldürerek, Filistin'e ait bölgeleri yok ederek Filistin davasını tasfiye etmeye ve topraklarını çalmaya çalışıyor." diye konuşan Ebu Merzuk, "İsrail'in bu saldırılarda, ister kanlı katliamlarla topluca öldürerek, ister kasten ve sistematik olarak evleri ve altyapıyı yok ederek, ister de Filistinlileri aç ve susuz bırakarak soykırım belirtileri göstermekten vazgeçmediğini" ifade etti.

Ebu Merzuk, İsrail'in 1967 yılında İsrail'in Filistin köylerini yıkıp, bölge sakinlerini kaçmaya ve tahliye etmeye zorladığını aktardı.

İsrail'in, Filistinlilere karşı her gün katliamlar gerçekleştirdiğini ve aileleri toplu halde öldürdüğünü" belirten "Ebu Merzuk Gazze'ye saldırıların Filistinlilere karşı en sert ve şiddetli sadırılar olmaya devam ettiğini" söyledi.

Gazze dışına çıkmayı reddeden Ebu Merzuk, önceki trajedileri yaşamak istemediklerini bu sebeple Gazze'yi terketmeyeceklerini anlattı.

Yağma ve hırsızlık

Gazze kentinden zorla yerinden edildikten sonra Deyr el-Belah şehrinde çadırda yaşayan Ruba Muhammed (26), ise İsrail ordu güçlerinin bir akrabasının mücevherlerini ve parasını yağmaladığını ve çaldığını söyledi.

Filistinli kadın, "Tarih tekerrür ediyor. Parayı, toprakları, tarım ve su kaynaklarını çalmaktan çekinmeyen İsraillileri Filistinlilere yaşattığı şey buydu." şeklinde konuştu.

İsrail gazetesi Maariv, İsrail ordusunun Gazze kentindeki Filistin Bankası'nda bulunan 200 milyon şekel Filistin fonuna el koyduğunu ortaya çıkarmıştı.

Gazze'deki hükümetin medya ofisinden ocak ayında yapılan açıklamada "İsrail ordusunun 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nden yaklaşık 25 milyon dolar değerinde para ve altın takı çaldığını" açıklamıştı.

İsrail'in Altı Gün Savaşı'nda işgal ettiği Filistin topraklarında 57 yıl

Filistinlilerin "Nekse" (Toprak Kaybetme Günü) adıyla andığı 1967'deki Altı Gün Savaşı'nın 57. yılında İsrail, Gazze Şeridi'ne doğru genişlettiği Arap topraklarındaki işgalini sürdürüyor.

İsrail, 5 Haziran 1967'de başlattığı savaş sonunda Batı Şeria, Doğu Kudüs, Gazze Şeridi, Sina Yarımadası ve Golan Tepeleri'ni işgal etmişti.

Uluslararası hukuku ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarını hiçe sayan İsrail, Doğu Kudüs, Batı Şeria ve Golan Tepeleri'ni işgalden vazgeçmiyor.

Filistin resmi verilerine göre, Nekse'de 300 bin Filistinli işgal altındaki Batı Şeria ve Gazze Şeridi'nden zorla göç ettirildi, büyük çoğunluğu Ürdün'e göçmek zorunda kaldı.

Tarihçiler, İsrail'in işgal ettiği bölgelerdeki su ve ekonomik kaynakları sömürdüğünü, bu şekilde ekonomisine katkı sağladığını belirtiyor.

Gazze Şeridi'ne 2006'dan bu yana sıkı bir abluka uygulayan İsrail, 7 Ekim 2023'te başlattığı şiddetli hava saldırıları ile 27 Ekim 2023'te giriştiği karadan işgalini devam ettiriyor.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 328'i çocuk, 10 bin 171'i kadın olmak üzere 36 bin 586 Filistinli öldürüldü, 83 bin 74 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

Nüfusu 2,3 milyon olan Gazze Şeridi'nde yerinden edilen Filistinlilerin sayısının 2 milyona ulaştığı biliniyor.