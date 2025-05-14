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Nekbe'nin 77. yılı El Halil'de anıldı

Nekbe'nin 77. yılı El Halil'de anıldı
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- Nekbe'nin 77. yılı El Halil'de anıldı İsrail işgali altındaki Batı Şeria'nın El-Halil kentinde bir araya gelen onlarca Filistinli Nekbe'nin 77. yılını anarak oturma eylemi gerçekleştirdi.

- Nekbe'nin 77. yılı El Halil'de anıldı

EL HALİL - İsrail işgali altındaki Batı Şeria'nın El-Halil kentinde bir araya gelen onlarca Filistinli Nekbe'nin 77. yılını anarak oturma eylemi gerçekleştirdi.

İsrail'in bağımsızlığını ilan ettiği tarih olan 14 Mayıs 1948 tarihini takip eden gün olan 15 Mayıs'ı ve ardından yaşananları Nekbe Günü, yani "felaket günü" olarak anan Filistinliler, İsrail işgali altındaki Batı Şeria'nın El-Halil kentinde bir araya geldi. Kent merkezinde toplanan onlarca Filistinli Nekbe'nin 77. yılını anarak oturma eylemi gerçekleştirdi. Eyleme katılanlar, Filistin'e bağlılıklarını ve geri dönüş hakkını vurgulayan pankartlar taşıdı. Normalleşme söylemlerine ve alternatif çözümlere karşı çıkan sloganların yanı sıra Filistin ve siyah bayraklar da açıldı.

Eyleme katılan Emin el-Bayed,Filistin'e olan bağlılıktan vazgeçmeyeceklerini açıklayarak "Nekbe'yi anmamızın amacı, toprağımızın hala işgal altında olduğunu ve devam eden sürgünün Arap rejimlerinin ayıbı ve başarısızlığının bir göstergesi olduğunu hatırlatmaktır" dedi. El-Bayed, geri dönüşün kutsal bir hak olduğunu vurgulayarak, "Toprağımızı unutmayacağız ve tüm nesillere Filistin'e dönüşe sıkı sıkıya sarılmaları çağrısını yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Dünya, Filistin halkını başka bir gezegende yaşıyormuş gibi görmezden geliyor"

El-Favvar Kampı sakinlerini temsilen konuşan Amjad el-Neccar ise "Nekbe'nin üzerinden 77 yıl geçti. Ancak Nekbe Gazze Şeridi'nde yaşanan soykırımla halen devam ediyor. Dünya, Filistin halkını başka bir gezegende yaşıyormuş gibi görmezden geliyor. Tüm bu soykırıma rağmen toprağımızda kalacağız ve asla terk etmeyeceğiz" ifadelerini kullandı. El-Neccar, 1948 yılında 500 Filistin köyünün işgal güçlerince yok edildiğini hatırlatarak, "Biz bu topraklardan ayrılmadık ve ayrılmayacağız" dedi.

Özgürlüğüne kavuşan tutuklu Numan Ebu Rabi de eyleme katıldı. Rabi, "Cenin, Tulkerim ve Gazze kamplarında yaşanan yenilenmiş Nekbe'nin şehitlerine rahmet olsun. Filistin'e karşı ülkelerin sürdürdüğü soykırım nedeniyle her gün yeni bir Nekbe yaşıyoruz. Bu topraklardan ayrılmayacağız, Filistin'i terk etmeyeceğiz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SARİ JARADAT - Güncel
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