Nekbe'nin 77. Yıl Dönümünde Protesto Düzenlendi

Filistinlilerin zorunlu göçe tabi tutulduğu Nekbe'nin (Büyük Felaket) 77. yıl dönümü dolayısıyla İngiltere Büyükelçiliği önünde protesto düzenlendi.

Ankara Filistin Dayanışma Platformu'nun (ANFİDAP) çağrısıyla toplanan grup, ellerinde pankart ve dövizlerle İngiltere'nin Ankara Büyükelçiliği önünde basın açıklaması yaptı.

Grup adına konuşan Bayram Baş, İngiliz Hükümeti'nin 1917 yılında ilan ettiği Balfour Deklarasyonu ile Filistin topraklarının Filistinlilerden arındırılmaya çalışıldığını ve buranın dünyanın farklı yerlerinden getirilen Yahudilere tahsis edildiğini hatırlattı.

Batılı güçlerin Filistinlilere karşı "vatansızlaştırma" politikası uygulandığını dile getiren Baş, bu politikanın Gazze'de halen devam ettiğini vurguladı.

Nekbe'nin müsebbibinin İngiltere olduğunu belirten Baş, şunları söyledi:

"Her yıl 15 Mayıs'ta evlerine, bağımsızlıklarına kavuşma umudunu tazeleyen Filistinli kardeşlerimize yürekten selamlarımızı gönderiyoruz. Nekbe'nin acısını en az onlar kadar yüreklerimizde hissediyoruz. Er ya da geç Filistinliler evlerine dönecek, yuvalarına kavuşacaklardır. Nekbe büyük felaket gününde her zerre ve imkanımızla Filistin ve Filistin davasının yanında olacağız."