Nekbe'nin 75. yılı dolayısıyla Londra'da İsrail karşıtı yürüyüş yapıldı

Filistinlilerin Büyük Felaket (Nekbe) olarak adlandırdığı İsrail'in bağımsızlığını ilan edişi ile Filistinlileri zorunlu göçe tabi tutmasının 75. yılı İngiltere'nin başkenti Londra'da protesto edildi.

Filistinlilerin Büyük Felaket (Nekbe) olarak adlandırdığı İsrail'in bağımsızlığını ilan edişi ile Filistinlileri zorunlu göçe tabi tutmasının 75. yılı İngiltere'nin başkenti Londra'da protesto edildi.

Britanya Filistin Forumu, El Aksa'nın Dostları, Filistin Dayanışma Kampanyası ve Britanya Müslümanlar Birliği işbirliğinde düzenlenen eylemde binlerce kişi İngiliz yayın kuruluş BBC'nin önünde toplanarak Başbakanlık Ofisi 10 Numara'nın bulunduğu Downing Sokağı'na yürüdü.

"Rishi Sunak senden utanıyoruz", "Ürdün nehrinden Akdeniz'e Filistin özgür olacak" ve "Adalet istiyoruz, eylem istiyoruz, boykot istiyoruz, yaptırım istiyoruz" sloganları atan protestocular, üzerinde Filistin'e destek ifadeleri yer alan pankartlar taşıdı.

İsrail'i protesto için yürüyen binlerce kişiye Ortodoks Yahudi toplumundan vatandaşlar ve Yahudi Sosyalistler Grubu da destek verdi.

Yahudi Sosyalistler Grubu, "Filistin'e destek Yahudi toplumuna karşı olmak değildir" pankartları taşırken Ortodoks Yahudiler ise "Ortodoks hahamlar siyonizme ve İsrail devletine karşıdır" ve "Tora tüm Filistin topraklarının Filistin egemenliğine dönmesini emreder" pankartları taşıdı.

"İngiltere hükümetiyle de mücadele ediyoruz"

Downing Sokağı girişinde kurulan sahneden eylemcilere seslenen Savaşı Durdur Koalisyonu'ndan Lindsey German, Filistin'in 75 yıldır süregelen direnişinin genç nesillerle güçlendiğini söyleyerek, "Bugün yapmamız gereken hakları için ölen, toprakları için ölen, hakları görmezden gelinen Filistinlilere borcumuzu ödemektir. Onlarla dayanışmamızı dünyanın her yerinde göstermemiz lazım." diye konuştu.

German, her gün bir Filistinlinin öldüğünü, yasa dışı yerleşimcilerin bir Filistinlinin evini bastığını ya da yıktığını belirterek, şunları söyledi:

"Uluslararası kamuoyu ifadesini kabul etmiyoruz. Çünkü İsrail istediğini yaparken ABD, İngiltere ve Arap ülkeleri hiçbir şey yapmıyor. Aşırı sağcı İsrail hükümeti kendi halkına bile saldırıyor. İngiltere'de de hükümet İsrail'e verdiği destekle buradaki halka ne yapmak istediğini gösteriyor. Sadece İsrail'le değil kendi hükümetimizin adalet ve ifade özgürlüğüne karşı yasalarıyla da mücadele ediyoruz."

Nekbe

Filistinliler, İsrail'in 14 Mayıs 1948'de işgal ettiği Filistin topraklarında bağımsızlığını ilan etmesi ve Filistinlileri zorunlu göçe tabi tutması nedeniyle 15 Mayıs'ı "Nekbe" (Büyük Felaket) olarak anıyor.

İsrail güçleri, Nekbe sırasında yaklaşık 1 milyon Filistinliyi zorla topraklarından çıkararak sürgün etti, Filistinlilere ait 675 köy ve kasaba yok edildi, binlerce Filistinli öldürüldü.

Nekbe'den dolayı halihazırda Filistinlilerin yüzde 80'i mülteci durumunda dünyanın farklı yerlerinde yaşıyor.