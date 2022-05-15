Nekbe'nin 74. yılı dolayısıyla Paris'te gösteri düzenlendi - Haberler

Fransa'nın başkenti Paris'te Nekbe'nin (Büyük Felaket) 74. yılı dolayısıyla gerçekleştirilen gösteride, İsrail ordusu tarafından görevi sırasında öldürülen Al Jazeera çalışanı Filistinli kadın gazeteci Şirin Ebu Akile de anıldı.

Fransa-Filistin Dayanışma Derneğinin (AFPS) yanı sıra Filistin'i destekleyen çeşitli derneklerin çağrısıyla düzenlenen gösteride, yaklaşık 150 kişi Cumhuriyet Meydanı'nda toplandı.

Filistin bayrakları taşıyan eylemciler, "Hepimiz Filistinliyiz", "Filistin yaşayacak, Filistin galip gelecek", "İsrail defol, Filistin sana ait değil" sloganları attı.

Gösteride, organizatörlerin ortak bildirisi de okundu.

Bildiride, 14 Mayıs 1948'den bu yana her yıl Filistin halkının "Nekbe"yi andığı belirtilerek, "Birleşmiş Milletler (BM) ve 181 sayılı kararı, dini ayrımcılığa dayalı bir Apartheid devletin kurulmasını onayladı." ifadesi kullanıldı.

AA muhabirine konuşan EuroPalestine Derneğinden Martine Cornet, ilk olarak 1965'te Filistin'e gittiğini, o günden bu yana Filistin halkını desteklediğini dile getirdi.

Cornet, Filistin direnişine katılan "Fransa'nın en eski mahkumu" olarak da bilinen Lübnanlı George İbrahim Abdullah'ı hapishanede ziyaret ettiği esnada Ebu Akile'nin ölüm haberini Abdullah'tan aldığını aktardı.

Gazetecinin uzun yıllardır İsrail'in Filistinlilere karşı suçlarını haberleştirdiğini vurgulayan Cornet, Ebu Akile'nin hedef alınarak planlı şekilde öldürüldüğünü söyledi.

Cornet, İsrail polisinin, Ebu Akile'nin cenaze töreni sırasında tabutu taşıyan Filistinlilere saldırmasının dehşet verici olduğunu dile getirdi.

Nekbe Günü

Filistinliler, İsrail'in 14 Mayıs 1948'de işgal ettiği Filistin topraklarında bağımsızlığını ilan etmesi ve Filistinlileri zorunlu göçe tabi tutması nedeniyle 15 Mayıs'ı "Nekbe" (Büyük Felaket) olarak anıyor.

İsrail güçleri Nekbe sırasında yaklaşık 1 milyon Filistinliyi zorla topraklarından çıkararak sürgün etti, Filistinlilere ait 675 köy ve kasaba yok edildi, binlerce Filistinli öldürüldü.

Nekbe'den dolayı halihazırda Filistinlilerin yüzde 80'i mülteci durumunda dünyanın farklı yerlerinde yaşıyor.

Ebu Akile'nin öldürülmesi

Katar merkezli Al Jazeera televizyonunun deneyimli saha muhabiri Şirin Ebu Akile (51), İsrail güçlerinin 11 Mayıs'ta işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Cenin Mülteci Kampı'na düzenlediği baskını takip ettiği sırada, İsrail askerlerinin açtığı ateşe maruz kalmıştı.

Görevini yaptığı sırada ve üzerinde "basın" yazılı çelik yelek giydiği halde Ebu Akile'nin İsrail askerleri tarafından gerçek mermiyle vurularak öldürülmesi tepkilere neden olmuştu.

Ebu Akile'nin yanında bulunan gazeteci Ali es-Sumudi de sırtından yaralanmıştı.

İsrail polisi, Akile'nin naaşının omuzlarda taşınmasına izin vermeyerek cenazeye katılanlara cop, kauçuk kaplı mermi ve ses bombalarıyla müdahale etmişti.