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Nejdet Gürsoy, Kırıkbozu İlkokulu Öğrencilerine Mont ve Bot Hediye Etti

Nejdet Gürsoy, Kırıkbozu İlkokulu Öğrencilerine Mont ve Bot Hediye Etti
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Ordulu iş insanı Nejdet Gürsoy, Kırıkbozu İlkokulu'nu ziyaret ederek öğrencilere mont ve bot hediye etti. Gürsoy, öğretmen Arife Karayanız ile öğrencilerle sohbet ederek, onların geleceği için önemli bir destek sağladı.

Ordulu iş insanı Nejdet Gürsoy, Kırıkbozu İlkokulu öğrencilerine mont ve bot hediye etti.

Gürsoy, Korgan ilçesine bağlı Tepealan Mahallesi'ne 6 kilometre uzaklıktaki ilkokulun sınıf öğretmeni Arife Karayanız ile öğrencilerini ağırladı.

İş yerinde öğrencilerle bir süre sohbet eden Gürsoy, daha sonra çocuklara mont ve bot hediye etti.

Arife Karayanız ise Gürsoy'a, geçen yıl Cumhuriyet'in 100. yılı kutlama etkinlikleri öncesi öğrencilerinin Atatürk posteri ve Türk bayrağı taşırken çekilen, sosyal medyada çok sayıda paylaşım alan fotoğrafını verdi.

Gürsoy, Kırıkbozu İlkokulu sınıf öğretmeni Arife Karayanız'ın başarısını basından izlediğini, bunun üzerine çocukları misafir etmek istediğini söyledi.

Çocukların bu ülkenin yarınları olduğunu vurgulayan Gürsoy, öğretmen Karayanız'ı azminden dolayı kutladı.

Kaynak: AA / Hayati Akçay - Güncel
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