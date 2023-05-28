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Nejat İşler Bodrum'da oy kullandı

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Oyuncu Nejat İşler, Bodrum'da bulunan Kemal Durmaz İlköğretim Okulu'nda oy kullandı ve komşularıyla sohbet etti.

OYUNCU Nejat İşler, oyunu Muğla'nın Bodrum ilçesinde kullandı.

Cumhurbaşkanı 2'nci tur oylamasında Bodrum'da vatandaşlar, oy verme işlemi için sabahın erken saatlerinde sandık başına gitti. Oyuncu Nejat İşler de Gümüşlük Mahallesi'nde bulunan Kemal Durmaz İlköğretim Okulu'nda oyunu kullandı. Bodrum'da yaşayan İşler, komşularıyla da bir süre sohbet edip, okuldan ayrıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Nejat İşler Bodrum Muğla Güncel Haberler

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