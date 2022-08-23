Üye Girişi
Haberi Paylaş

Nehirde aranan Amed öğleyin kaybolmuş, korkup kaçan arkadaşlarından biri akşam haber vermiş (2)

Güncel Haberler

Nehirde aranan Amed öğleyin kaybolmuş, korkup kaçan arkadaşlarından biri akşam haber vermiş (2)

ABLASI DIŞARI ÇIKMASIN, DİYE EVE ALMIŞDicle Nehri'ne girdikten sonra gözden kaybolan ve arama çalışmaları dünden beri sürdürülen Amed Donat'ın (10) amcası Resul Donat, "Kaybolduğunu akşam 19.00 sıralarında duydum. Saat 12.

ABLASI DIŞARI ÇIKMASIN, DİYE EVE ALMIŞ

Dicle Nehri'ne girdikten sonra gözden kaybolan ve arama çalışmaları dünden beri sürdürülen Amed Donat'ın (10) amcası Resul Donat, "Kaybolduğunu akşam 19.00 sıralarında duydum. Saat 12.00 sıralarında evden çıkmış hatta ablası dışarı çıkmamasını söylemiş, 2-3 defa da eve almış ama o yine çıkmış. Arkadaşlarıyla birlikte gelmişler. Saat 15.00 sıralarında olmuş olay. Su da fazlaydı. Zaten küçük çocuk. Girdiğinde bir daha çıkamamış. Akşamdan beri burada bekliyoruz. AFAD ekibi de sabahtan beri çalışıyor" dedi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Selim Kaya - Güncel

Dicle Saat Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title