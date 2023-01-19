Üye Girişi
Haberi Paylaş

Nehir kenarında mahsur kalan kuzu itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Güncel Haberler

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde nehir kenarında mahsur kalan bir kuzu, itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden kurtarıldı.

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde nehir kenarında mahsur kalan bir kuzu, itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden kurtarıldı.

Odabaşı Mahallesi Asi Nehri kenarında dikenli otların arasında mahsur kalan kuzuya ulaşamayan sahibi, itfaiye ekibini aradı.

Kuzu, ekip tarafından bulunduğu yerden halatlarla çıkarılarak sahibine teslim edildi.

Kaynak: AA / Güncel

Asi Nehri İtfaiye Antakya Hatay Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title