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Nefessiz kalan köpeğini kalp masajıyla hayata döndürdü

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Nefessiz kalan köpeğini kalp masajıyla hayata döndürdü

Denizli'nin Çivril ilçesinde tasmasının sıkışması nedeniyle nefessiz kalan köpek, sahibinin yaptığı kalp masajıyla hayata döndü.

Denizli'nin Çivril ilçesinde tasmasının sıkışması nedeniyle nefessiz kalan köpek, sahibinin yaptığı kalp masajıyla hayata döndü.

Yamanlar Mahallesi'ndeki araziye domuz avına giden Selçuk Poslu'nun köpeği araç üzerinden atlamaya çalışırken asılı kaldı.

Hareketsiz duran köpeğin nefes almadığını anlayan Poslu, kalp masajı uyguladı.

Köpek, yaklaşık 2 dakika süren müdahale sonucu hayata döndü.

Sahibinin köpeğe müdahale edişi ise diğer avcılar tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Kaynak: AA / Sebahatdin Zeyrek - Güncel

Denizli Selçuk Güncel Haberler

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