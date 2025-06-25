NEFES Yazılımı ile Hava Kalitesi Anlık Olarak Tespit Edilecek

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, yerel istasyonlardan aldığı verileri kullanarak hava kalitesini 3 boyutlu ortamda anlık tespit eden 'NEFES' yazılımını hayata geçirdi. Bu yazılım, hava kirliliği kaynaklarını belirleyerek kontrol önlemleri geliştirilmesine olanak tanıyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğünce uygulamaya alınan "NEFES" yazılımı, yerel istasyonlardan aldığı verilerle ülke genelindeki hava kalitesini 3 boyutlu ortamda anlık tespit ediyor.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Bakanlık, Sürekli İzleme Merkezi bünyesindeki Ulusal Hava Kalitesi İzleme Ağı'nın ülkenin hava kalitesinin iyileştirilmesine yönelik çalışmaları kapsamında "NEFES" yazılımını kullanmaya başladı.

Yazılımla, stratejik hava kalitesi haritaları, 3 boyutlu bina modeli, kent atlası, topoğrafya, trafik yoğunluğu, kavşaklar, binaların yakıt tipi gibi çok sayıda etmen ele alınarak 3 boyutlu ortamda hava kalitesi değerleri tespit ediliyor.

Şehrin tamamına ait hava kalitesi değerlerini yerel istasyonlardan aldığı verilerle tespit eden yazılım, vatandaşların maruz kaldığı kirlilik seviyelerini hesaplayabiliyor.

Yazılımla, evsel ısınma, sanayi, kara, deniz, hava ve demir yolu ulaşımından kaynaklı hava kirliliğine neden olan noktalar tespit edilip kaynağa özgü kontrol önlemleri geliştirilebiliyor.

Yazılımla, solunan havanın kirleticileri belirlenip ve kirliliği azaltmaya yönelik çalışmalar da yapılıyor.

Ayrıca, 3B ortamda gerçekleştirilen hava kalitesi değerlerinin tespitine ilişkin veriler, Çevresel Etki ve İzin Değerlendirilmesi süreçlerinde, mevcut hava kalitesi tespitinde, illerin temiz hava eylem planlarında yer alacak etkin eylemlerin senaryo analizlerinde, iklim değişikliğine uyum faaliyetlerinde, mekansal planlama çalışmalarında, kentsel dönüşüm faaliyetleri yer seçimi aşamasında da kullanılabiliyor.

Kaynak: AA / Ayşe Karaosmanoğlu - Güncel
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