Nefes X DeFacto Plaj Koleksiyonu Satışta
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DeFacto ve Nefes İstanbul iş birliğinden doğan Nefes X DeFacto Koleksiyonu, geometrik desenli kumaşlarla harmanlanan tasarımları ile plaj stili sunuyor. Koleksiyonda sürdürülebilir materyal kullanımları ve el dikimi özel işçiliğiyle var. Havlu, şapka, makyaj ve el çantaları gibi aksesuarlar da koleksiyonda yer alıyor.
DeFacto ve Nefes İstanbul iş birliğinden doğan Nefes X DeFacto Koleksiyonu geometrik desenli kumaşlarla harmanlanan tasarımları ile plaj stili sunuyor.
DeFacto'dan yapılan açıklamaya göre, Nefes X DeFacto Koleksiyonu sürdürülebilir materyal kullanımları ve el dikimi özel işçiliğiyle var.
Koleksiyonda her bir parça doğallık kavramından yola çıkılarak tasarım detaylarıyla işleniyor.
Dikkati çeken kısa ve uzun kaftanlar, gömlekler, viskoz pantolon ve pareoların yanı sıra mayo ve bikinilerle eşleştirmeleri yaparak plajda tarz olmasına olanak sağlıyor.
Farklı aksesuar seçeneklerine sahip koleksiyonda; havlu, şapka, makyaj ve el çantaları kullanışlı olmalarının yanı sıra plaj giyim ürünleri ile birliktelik yakalıyor.
Nefes X DeFacto koleksiyonuna, http://www.defacto.com adresinden ve seçili DeFacto mağazalarında ulaşılabiliyor.