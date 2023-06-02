Nefes X DeFacto Plaj Koleksiyonu Satışta

DeFacto ve Nefes İstanbul iş birliğinden doğan Nefes X DeFacto Koleksiyonu, geometrik desenli kumaşlarla harmanlanan tasarımları ile plaj stili sunuyor. Koleksiyonda sürdürülebilir materyal kullanımları ve el dikimi özel işçiliğiyle var. Havlu, şapka, makyaj ve el çantaları gibi aksesuarlar da koleksiyonda yer alıyor.