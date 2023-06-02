Nefes X DeFacto Plaj Koleksiyonu Çıktı

DeFacto ve Nefes İstanbul iş birliğinden doğan Nefes X DeFacto Koleksiyonu plaj giyiminde zarif ve rahat bir tarz sunuyor. Koleksiyonda egzotik desenli kaftanlar, viskoz pantolon ve pareolar yer alıyor.

Moda markası DeFacto ve Nefes İstanbul iş birliğinden doğan Nefes X DeFacto Koleksiyonu çıktı. Plaj koleksiyonunda egzotik desenli kısa ve uzun kaftanlar, rahatlık sunan viskoz pantolon ve pareolar dikkat çekiyor.

Markadan koleksiyon ile ilgili şu bilgiler paylaşıldı:

"Plaj giyiminde hava alan geometrik pamuklu kumaş yapılarıyla yaz ayları boyunca plajlarda kadınlara zarif ve üst düzey rahatlık sağlayacak olan Nefes X DeFacto Koleksiyonu sürdürülebilir materyal kullanımları ve el dikimi özel işçiliğiyle farkını ortaya koyuyor. Koleksiyonda her bir parça doğallık kavramından yola çıkılarak eşsiz tasarım detaylarıyla işleniyor.

"Birbirinden şık tasarımlara sahip olan egzotik desenleri ile dikkat çeken kısa ve uzun kaftanlar, çarpıcı bir stil vadeden gömlekler, rahatlık sunan viskoz pantolon ve pareoların yanı sıra mayo ve bikinilerle istediğiniz eşleştirmeleri yaparak plajda kendi tarzınızı konuşturmanıza olanak sağlıyor.

"Koleksiyonda yer alan ve plaj modasının olmazsa olmaz parçası kaftanları, aynı desenden tasarlanan mayo ve bikinilerle kombinleyebilir, plajlarda trendlerin temsilcisi olduğunuzu gösterebilirsiniz. Farklı aksesuar seçeneklerine sahip koleksiyonda, havlu, şapka, makyaj ve el çantaları kullanışlı olmalarının yanı sıra plaj giyim ürünleri ile mükemmel bir birliktelik yakalıyor. Koleksiyona DeFacto'nun internet sitesinden ve seçili mağazalarından ulaşabilirsiniz."