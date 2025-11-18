Haberler

Nefes Kredisi Hacmi 50 Milyar TL'ye Yükseltildi

Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran, TOBB öncülüğünde başlatılan Nefes Kredisi'nin hacminin 25 milyar TL'den 50 milyar TL'ye çıkarıldığını açıkladı. Bu destek KOBİ'lerin finansmana erişimini kolaylaştırarak ekonominin büyümesine katkı sağlayacak.

(ANKARA) - Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) öncülüğünde başlatılan Nefes Kredisi'nde kredi hacminin 25 milyar TL'den 50 milyar TL'ye yükseltilmesine ilişkin, "Ticaretin ve üretimin çarklarının daha güçlü dönmesi için hazırlanan bu finansman desteğinin, KOBİ'lerimizin ekonomik faaliyetlerini sürdürülebilirliğine ve ekonomimizin büyümesine katkı sağlanacağına inanıyorum" dedi.

ATO Başkanı Baran, yazılı açıklamasında, TOBB'un Kredi Garanti Fonu (KGF) güvencesiyle, bankalar işbirliğiyle 2 Ekim'de başlattığı Nefes Kredisi'nin 19 Kasım'da (yarın) başlayacak ikinci paketinde kredi hacminin 25 milyar TL'den 50 milyar TL'ye yükseltilmesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Baran, TOBB Nefes Kredisi'nin KOBİ'lerin uygun koşullarda finansmana erişimi açısından önemli bir destek olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Enflasyonla mücadele sürecinde üretimini, istihdamını ve ticaretini sürdürmeye çalışan KOBİ'lerimizin finansmana erişimini kolaylaştırmak amacıyla uygulamaya alınacak olan ve 6 ay ana para ödemesiz, azami 36 ay vadeli olmak üzere 1,5 milyon TL'ye kadar kredi imkanı sağlayacak olan bu kredi paketi için başvurular 19 Kasım 2025 tarihinde (yarın) başlayacak. Ticaretin ve üretimin çarklarının daha güçlü dönmesi için hazırlanan bu finansman desteğinin, KOBİ'lerimizin ekonomik faaliyetlerini sürdürülebilirliğine ve ekonomimizin büyümesine katkı sağlanacağına inanıyorum. KOBİ'lerimize nefes olacak bu destek için emeği geçen TOBB Başkanımız Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu başta olmak üzere, Kredi Garanti Fonumuza ve destek veren tüm banka yönetimlerine teşekkürlerimi sunuyorum."

Kaynak: ANKA / Güncel
