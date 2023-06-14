Nefes kesen kovalamaca... Kaçan şüpheli 50 kilometre süren kovalamaca sonucu yakalandı

BURSA - Bursa'nın İnegöl İlçesinde Narkotik Büro Amirliği ekiplerinden aracıyla kaçan şüpheli, 50 kilometre süren kovalamaca sonucu yakalandı.

Bursa Emniyet Müdürlüğü İnegöl Narkotik Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu bulunduğu iddia edilen 16 AC 5136 plakalı aracı takibe aldı. İnegöl'ün Osmaniye mahallesinde ekipler, takibe aldıkları şüpheliye dur ihtarında bulundular. Polislerin dur ihtarına uymayan şüpheli, hızla kaçmaya başladı. Ertuğrulgazi, Yeni, Orhaniye, Esentepe, Fatih mahallelerindeki ara sokak ve caddelerle hızla kaçan şüphelinin peşine ekipler düştü. İnegöl-Yenişehir karayoluna çıkan şüpheli hızla Yenişehir ilçesine doğru kaçmaya devam etti. Kovalamacaya İnegöl Jandarma ekipleri de destek verdi. Uzun süren kovalamaca sonucu şüpheli Ferdi S.'(25)nin kullandığı araç Yenişehir ilçesinin Çayırlı mahallesi girişinde önü kesilerek durduruldu.

Şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Araç çekici yardımıyla aranmak üzere karakolun bahçesine çekildi. Şüpheliye trafik ekiplerince ehliyetsiz araç kullanmaktan 8 Bin 190 TL, trafiği aksatacak veya tehlikeye sokacak şekilde ardı ardına birden fazla şerit değiştirmekten (makas) 4 Bin 64 TL, 4 kez kırmızı ışık ihlali yapmaktan 3 bin 804 TL, dur ihtarına uymamaktan 951 TL cezai işlem uygulandı.