Nefes darlığı kalp rahatsızlıklarının habercisi

Özel MMT Amerikan Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Dr. Ahmet Özgür Başarır, nefes darlığı şikayetinin altında yatan nedenlerden birinin de kalbe bağlı hastalıkların olabileceğini dile getirdi.

Özellikle havaların ısınmasıyla birlikte nefes darlığı çeken hastaların şikayetlerinin daha çok kalbe bağlı nedenlerden olabileceğine değinen Kardiyoloji Uzmanı Dr. Ahmet Özgür Başarır, "Nefes darlığını tetikleyen hastalıkların en sık rastlanan nedenlerinden biri de kalp yetmezliği. Kalp damarlarının tıkanması, tıkanan damarın kalbin işlevini yitirmesine neden olabilmesi, kalp kasının iyi kasılamaması sonucunda kalp yetmezliği ve buna bağlı olarak nefes darlığı ortaya çıkabiliyor. Ayrıca genetik kökenli de olabilen kalp yetmezlikleri tabloları ile de karşılaşabiliyoruz. Romatizmal kapak hastalıkları, çeşitli ritim bozukluğu türleri ve gizli kalp diye halk arasında tabir edilen kalp damarlarının kritik olarak daralması ancak belirgin bir bulgu vermiyor olması da nefes darlığının ciddi nedenleri arasındadır" dedi.

"Hipertansiyon hastaları dikkat"

Dünya ve ülkemiz toplumunun ciddi bir oranında hipertansiyon olduğunu belirten Dr. Başarır, "Yolda yürürken, merdiven çıkarken görülen nefes darlığı kalp hastalıklarına işaret ediyor olabilir. Bu duruma efor dispnesi (eforla tetiklenen nefes darlığı) diyoruz. Bu duruma hipertansiyon bizzat neden olabileceği gibi kalp yetmezliği, kalbimizi besleyen damarlarda kritik darlıklar gibi sebepler de yol açabiliyor. Dikkatle araştırılması gereken bir durumdur. Ayrıca kalp kapakçıkları ile ilgili hastalıklar da ileri evrelerde nefes darlığına neden olabiliyor. Kan basıncının neden olduğu iki tür nefes darlığı var. Birinde kalbi büyüterek kalp yetmezliği yapıyor, diğerinde ise kalbin esnekliğini azaltıp, kalp duvarlarını kalınlaştırarak aynı sorunlara neden oluyor. Nefes darlığı rahatsızlığına sigara kullanımına bağlı akciğer hastalıklarının yanı sıra yukarıda belirttiğimiz hastalıklar da neden olabiliyor" şeklinde konuştu.

"Nefes darlığının kalp ile ilgili olup olmadığını nasıl anlayabiliriz"

Nefes darlığının kalp ile ilgili olup olmadığını bir dizi testlerle tespit edilebildiğini belirten Dr. Başarır, "Nefes darlığının kalpten kaynaklanıp kaynaklanmadığı teşhisinde bizleri ciddi şekilde yönlendirebilen test ise şüphesiz ekokardiyografi. Bu test ile kalbin gücü, büyüklüğü, fonksiyonları, kas kalınlığı, kapakçıklar ve yapısal bozukluklar rahatlıkla ortaya konabiliyor. Bu testlerden elde edilen veriler sonucunda, nefes darlığının kalbe ait olup olmadığı klinik veriler ışığında büyük oranda belirlenebiliyor "dedi.

Dr. Başarır, "Nefes darlığı şikayeti başlayan kişilerin, Ailelerinde erken yaşta ( özellikle 60 yaş öncesi) kalp hastalığı hikayesi varsa, Sigara kullanımı var ise, Diyabet ( şeker hastalığı ) var ise, Obezite mevcut ise, sürekli ölçümlerinde yüksek tansiyon değerleri izleniyor ise ya da hipertansiyon teşhisi almış ve ilaç tedavisi altında iseler, Stresli yaşamları mevcut ise, Daha önce kalp damarlarında olsun ya da olmasın damar hastalığı teşhisi konmuş ve müdahale edilmiş ise, hareketsiz yaşam, Yüksek tuz tüketimi, bol hamur işi tüketimi ve yağlı yiyecek tüketimi mevcut ise, en kısa sürede bir kardiyoloji uzmanı ile görüşmeleri öneriliyor" diye konuştu.

(İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel